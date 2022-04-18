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البلدية والجامعة في نهائي «عجمان الرياضية»
البلدية والجامعة في نهائي «عجمان الرياضية»
18 ابريل 2022 19:00


عجمان (الاتحاد)

تختتم غداً« الثلاثاء» منافسات كرة القدم ضمن دورة عجمان الرياضية التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، حيث يلتقي فريق دائرة البلدية بفريق جامعة عجمان في ختام مباريات البطولة.
ومن المنتظر أن تشهد المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، وأن تكون حافلة بالبذل والعطاء من أجل التتويج بالكأس، إذ يسعى فريق دائرة البلدية والتخطيط للحفاظ على اللقب الذي فاز به في النسخة الأولى عام 2019، بينما يطمح فريق جامعة عجمان لتدوين اسمه كثاني فريق يفوز بكأس البطولة.
وتأهل فريق دائرة البلدية والتخطيط إلى المباراة النهائية بفوزه الكبير في نصف النهائي على فريق هيئة النقل بأربعة أهداف مقابل هدف، وتناوب على تسجيل أهداف البلدية أدهم حسن وعصام علاء وأسامة الخيتر وحميد رضا الفائز بنجومية المباراة، فيما أحرز جاسم مهدي هدف فريق هيئة النقل الوحيد.
واستغل جامعة عجمان للمباراة الثانية على التوالي قدرات لاعبيه في تسديد ركلات الترجيح بعد نجاحهم في المهمة في الدور ربع النهائي، ليخطف الفريق بطاقة التأهل للمباراة النهائية بالفوز على القيادة العامة لشرطة عجمان في الدور نصف النهائي عبر ركلات الحظ (3-2)، إثر انتهاء المباراة المثيرة التي جمعتهما بالتعادل السلبي، ونال ديفيد زاكي من جامعة عجمان نجومية المباراة.
وأعلن سهيل الهاشمي الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي فلاش الراعي الرسمي والرئيسي للدورة عن تخصيص جائزة مالية قيمة في اليوم الختامي للبطولة قيمتها 50 ألف درهم تقدم للفائزين في مسابقة كرة القدم، وذلك انطلاقاً من اهتمامه بالبطولة ودعمه المتواصل لفعالياتها.

عجمان
دائرة البلدية
جامعة عجمان
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