الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
منتخب القوس والسهم يشارك في «الآسيوية»
منتخب القوس والسهم يشارك في «الآسيوية»
18 ابريل 2022 18:45

 
الشارقة (الاتحاد)

يواصل منتخب القوس والسهم تحضيراته للمشاركة في بطولة آسيا للقوس والسهم التي ستقام بمدينة السليمانية بالعراق خلال الفترة من 6 إلى 12 مايو المقبل، وذلك بإقامة تدريبات جماعية على ملعب نادي الشارقة بالحزانة بإشراف المدربة اللاتفية ألينا لابسينا، وتقام البطولة خلال الفترة من 6 إلى 12 مايو القادم.
وتضم قائمة منتخبنا التي اعتمدها مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة سعيد مصبح الكعبي، 8 لاعبين ولاعبات بجانب المدربة ألينا لابسينا ومدير الفريق مطر الراشدي، وإدارية المنتخب عائشة المهيري، وتتكون قائمة اللاعبين من عائشة آل علي، ومها الحوسني، وعائشة المنصوري، وفاطمة محمد، وأيوب قاسم، وعبيد الحمادي، وعبدالله الكتبي، وسلطان الكتبي.
وسيرأس سعيد مصبح الكعبي، رئيس الاتحاد، البعثة ويرافقه عادل الحمادي مدير المنتخبات باتحاد القوس والسهم، الذي حضر التدريبات ونقل تحيات رئيس الاتحاد للاعبين وطالبهم ببذل أقصى الجهد لتمثيل الدولة بشكل مشرف في المحفل القاري، الذي يأتي بعد المشاركة الناجحة لمنتخب الناشئين في البطولة العربية الثانية التي أقيمت في موريتانيا الشهر الماضي، والتي حصل فيها المنتخب على 24 ميدالية، منها 10 ذهبيات.

الإمارات
اتحاد القوس والسهم
العراق
الشارقة
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©