منتخب القوس والسهم يشارك في «الآسيوية»



الشارقة (الاتحاد)

يواصل منتخب القوس والسهم تحضيراته للمشاركة في بطولة آسيا للقوس والسهم التي ستقام بمدينة السليمانية بالعراق خلال الفترة من 6 إلى 12 مايو المقبل، وذلك بإقامة تدريبات جماعية على ملعب نادي الشارقة بالحزانة بإشراف المدربة اللاتفية ألينا لابسينا، وتقام البطولة خلال الفترة من 6 إلى 12 مايو القادم.

وتضم قائمة منتخبنا التي اعتمدها مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة سعيد مصبح الكعبي، 8 لاعبين ولاعبات بجانب المدربة ألينا لابسينا ومدير الفريق مطر الراشدي، وإدارية المنتخب عائشة المهيري، وتتكون قائمة اللاعبين من عائشة آل علي، ومها الحوسني، وعائشة المنصوري، وفاطمة محمد، وأيوب قاسم، وعبيد الحمادي، وعبدالله الكتبي، وسلطان الكتبي.

وسيرأس سعيد مصبح الكعبي، رئيس الاتحاد، البعثة ويرافقه عادل الحمادي مدير المنتخبات باتحاد القوس والسهم، الذي حضر التدريبات ونقل تحيات رئيس الاتحاد للاعبين وطالبهم ببذل أقصى الجهد لتمثيل الدولة بشكل مشرف في المحفل القاري، الذي يأتي بعد المشاركة الناجحة لمنتخب الناشئين في البطولة العربية الثانية التي أقيمت في موريتانيا الشهر الماضي، والتي حصل فيها المنتخب على 24 ميدالية، منها 10 ذهبيات.