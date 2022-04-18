كلوب: عودة صلاح للتهديف «مسألة وقت»!

ليفربول (رويترز)

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه لا يشعر بالقلق من ابتعاد الهداف محمد صلاح عن تسجيل الأهداف، وأكد أنها مسألة وقت فقط قبل أن يعود المهاجم المصري لهز شباك المنافسين.

وسيبحث صلاح عن هدفه الأول من اللعب المفتوح منذ 19 فبراير الماضي، عندما يستضيف ليفربول منافسه مانشستر يونايتد في قمة مرتقبة في أنفيلد مساء يوم غدٍ «الثلاثاء».

وقال كلوب للصحفيين اليوم: هذه فترة طبيعية التي يمر بها. لقد تحدثنا عن المتطلبات البدنية، أحببت مستواه أمام مانشستر سيتي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكانت مباراة كروية رائعة، إنها مسألة وقت قبل أن يعود إلى تسجيل الأهداف.

وفاز ليفربول 3-2 على سيتي بفضل ثنائية ساديو ماني، وتأهل لمواجهة تشيلسي في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الشهر المقبل.

وقال المدرب الألماني: نحن أجرينا العديد من المحادثات معاً أثناء فترة عملنا، وفي هذه الفترة لا حاجة للحديث عن الأمر.

ولا يزال صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 20 هدفاً، وبفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه سون هيونج- مين لاعب توتنهام هوتسبير، ويحتل ديوجو جوتا لاعب ليفربول، وكريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد المركز الثالث ولكل منهما 15 هدفاً.