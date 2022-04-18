«فهود زعبيل» الفريق البرونزي في «طائرة ند الشبا»



دبي (الاتحاد)



فاز فريق فهود زعبيل بالمركز الثالث في مسابقة الكرة الطائرة التي أقيمت ضمن فعاليات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية»، بفوزه على فريق بن ثاني بثلاثة أشواط مقابل شوطين في أقوى وأصعب المباريات التي شهدتها البطولة، والتي امتدت على مدار 5 أشواط كاملة، وسط حضور جماهيري مكثف من مختلف الجنسيات والأعمار.

بدأ فريق بن ثاني المباراة بالضغط على فهود زعبيل لينهي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-23، وفي الشوط الثاني استعاد فريق فهود زعبيل توازنه وأوقف هجوم فريق بن ثاني لينتهي الشوط الثاني لصالح فهود زعبيل بنتيجة 25-19، وتكرر الأمر في الشوط الثالث، حيث أنهى فهود زعبيل الشوط لصالحه بنتيجة 25-20، وخطف فريق بن ثاني الشوط الرابع بنتيجة 25-23، وامتدت المباراة للشوط الخامس (شوط كسر التعادل) الذي شهد تسجيل الفريقين نقطة بنقطة حتى تمكن فهود زعبيل من السيطرة على آخر ثلاث نقاط واختطاف المباراة والمركز الثالث من يد بن ثاني، لتنتهي المباراة لصالح فريق فهود زعبيل بنتيجة 111 - 101، وفي نهاية المباراة تم تكريم اللاعب أرسينيل سارلي من فريق فهود زعبيل كأفضل لاعب في المباراة التي أدار تحكيمها خالد راشد وخالد الحوسني.

وكرم سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، فريق فهود زعبيل بالميداليات البرونزية، كما كرم مديري الفرق والحكام ورعاة الفرق التي شاركت في بطولة الكرة الطائرة.

في الوقت نفسه، اختتمت منافسات جميع فئات بطولة البادل تنس، حيث أقيمت نهائيات فئة المتوسط رجالاً، وفئة الإماراتيين والمقيمين، وفاز الثنائي فرحان هدى ومروان القيسي بالمركز الأول في نهائي فئة المتوسط رجالاً، وذلك بعد تغلبهما على الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وعيسى المرزوقي بنتيجة 6-2 و4-6 و6-2، ليحل الأخير في المركز الثاني، فيما حصل الثنائي ناصر الكتبي وسلطان المري على المركز الثالث، وفي فئة الإماراتيين والمقيمين فاز الثنائي عبدالله أهلي أحمد وسيرجيو إكادرو الكوريسا بالمركز الأول في هذه الفئة، بعدما تغلب على الثنائي روبرتو رودريجيز وفارس الجناحي في المباراة النهائية التي انتهت بنتيجة 6-4 و6-1.

من ناحية أخرى، وقعت «نخيل» العقارية اتفاقية مع اللجنة العليا المنظمة للدورة، ووقع عقد الرعاية في مقر مجلس دبي الرياضي سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وعمر خوري الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول ومشاريع الضيافة في «نخيل» العقارية.