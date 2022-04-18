الحبتور: انتظروا مفاجآت في الموسم الجديد للبولو



دبي (الاتحاد)

وجه محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد البولو الشكر إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية لرعايته الكريمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، والتي كانت وراء النجاحات التي تحققت وأعطت البولو بعداً دولياً.

كما وجه الحبتور الشكر والتهنئة إلى أسرة «بولو الإمارات» وخص بالشكر سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو وسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وإلى أندية غنتوت ودبي وفريق الإمارات وأبوظبي وزيدان وبن دري وايه ام وهيسكث وذئاب دبي ومهرة والباشا وانكورا وبنجاش ونون ساريسا التي شاركت في بطولات الموسم.

جاء هذه خلال حفل التكريم الذي أقامه نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بالقاعة الكبري بالحبتور سيتي بحضور محمد خلف الحبتور رئيس الاتحاد وسعيد حميد بن دري نائب الرئيس ومحمد خالد عبد الغفار الأمين العام ومحمد المر الحريز وناريمان عبد العزيز الرستماني وأحمد على السماج وطارق بن دسمال السويدي وسيف أحمد الزعابي وعارف عبد السلام المزروعي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ونجم البولو حبتور الحبتور ومدير عام نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية كريستينا جوسيتا والمكرمين.

وكشف الحبتور النقاب عن أن هناك مفاجآت عديدة سيحفل بها الموسم المقبل والقادم أفضل بتعاون وتضافر جهود الجميع موجها التهنئة للفرق الفائزة ببطولات الموسم الحالي متمنياً حظاً أوفر في المرات القادمة لمن لم يحالفه الحظ.

وأشاد بدور وسائل الإعلام المحلية في إنجاح كافة البطولات المحلية مما أسهم في نشر اللعبة وتوسيع دائرة ممارسيها منوها إلى أن الإعلام شريك أساسي في النجاحات التي تحققت وكانت رسائله ناجحة وهامة للشباب من المواطنين من الجنسين وللرعاة لدعم الأحداث عامة والبولو والفروسية خاصة وبمختلف درجاتها.

وأشاد الحبتور بجهود فريق الدعم اللوجستي الذي استطاع أن يشرف على تنظيم وإعداد الملاعب وتأهيلها يومياً لتكون في أبهى صورة لتتحمل هذا الضغط من المباريات منذ بداية الموسم وعلى مدار سبعة أشهر وهو جهد هائل يستحق التقدير والإشادة.

وأشاد سعيد بن دري نائب رئيس اتحاد البولو بحفل ختام الموسم واصفاً إياه بأنه حضاري وعالمي وراق ورائع ولا يضاهي سواء من حيث الفكرة أو التنظيم والتنفيذ موجهاً الشكر إلى مجموعة الحبتور ونادي ومنتجع الحبتور للبولو الفروسية على هذا الجهد المقدر وخص بالشكر محمد الحبتور على هذه الصورة المضيئة والوفاء الجميل وجهوده داخل وخارج الملاعب وقال: سنضع أيدينا معه ومع الجميع لتعلو اللعبة وتحلق إلى آفاق أرحب.