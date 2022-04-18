«تنمية المجتمع» تطلق استبيان الرياضة والنشاط البدني



أبوظبي (الاتحاد)



أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي استبيان الرياضة والنشاط البدني على مستوى الإمارة لدراسة أنماط الحياة وتوجهات واحتياجات الرياضة في المجتمع وسلوكياتها بهدف جمع المعلومات الضرورية لرسم صورة شاملة في وضع السياسات الداعمة للمنظومة الرياضية.

ويستهدف المشروع آلاف الأفراد من سكان الإمارة الذين تتجاوز أعمارهم 15 فما فوق لدراسة وتحليل مستويات ممارستهم للأنشطة البدنية، ومشاركتهم في الرياضية، ونوع المنشآت والملاعب التي يرتادونها لممارسة الرياضة، والعوائق المحتملة التي تحد من المشاركة في النشاطات البدنية.

وبهذا الصدد، قال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لمكتب الشؤون الاستراتيجية في دائرة تنمية المجتمع: «هناك فرص متعددة لأفراد المجتمع من كافة الأعمار للمشاركة في الأنشطة الرياضية والبدنية بإمارة أبوظبي، بدءاً من حضور الفعاليات العالمية الكبرى التي يتم تنظيمها في الإمارة، مروراً بارتياد المنشآت الرياضة وصالات اللياقة العامة والانضمام إلى مجموعات الرياضة المجتمعية».

وأضاف: «من خلال التعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ومختلف الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث، سيسعى قطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع إلى الاستفادة من نتائج الاستبيان لغرض التخطيط وتحليل الحاجة إلى التدخل في المستقبل، بالإضافة إلى استشراف المستقبل من خلال رسم صورة شاملة لتطوير الاستراتيجيات والسياسات الداعمة للرياضة، لما لها من فائدة كبيرة على أفراد المجتمع سواء على مستوى الصحية البدنية والنفسية أو على مستوى تلاحم وترابط المجتمع ككل».

وتدعو الدائرة أفراد المجتمع للمشاركة في الاستبيان والذي لا يستغرق أكثر من خمس دقائق وذلك للاطلاع على توجهاتهم حول الرياضة والنشاط البدني بشكل عام، والآليات التي يمكن من خلالها تشجيعهم على المزيد من أنماط الحياة الصحية والنشطة في أبوظبي، وستساهم الاستبانة في دعم منظومة الرياضة الرامية إلى رفع مستويات اللياقة والنشاط البدني وتحقيق «أهداف أنماط الحياة الصحية العشرة لمعيشة صحية» من منظمة الصحة العالمية.

وستقوم دائرة تنمية المجتمع بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي بتوزيع الاستبانة، من خلال جميع القنوات المتاحة وعبر حسابات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية.