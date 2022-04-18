«الأبطال» يقرر مصير لاكازيت!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم يستبعد الفرنسي ألكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال الإنجليزي، إمكانية تمديد عقده مع «المدفعجية»، مثلما لم يستبعد أيضاً عودته إلى ناديه السابق أوليمبيك ليون هذا الصيف، وإن كان الأمر يتوقف في الحالتين على تأهل أي منهما لدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» الموسم المقبل.

وينتهي عقد لاكازيت مع أرسنال في يونيو المقبل، ما يعني إنه أصبح حراً في الانتقال إلى أي فريق يريده مجاناً، ورغم أنه يرتدي حالياً شارة الكابتن منذ رحيل الجابوني بيير- إيميرك أوباميانج إلى برشلونة الإسباني، إلا أن النادي اللندني لم يتحرك في اتجاه التفاوض معه ولم يفاتحه في أمر التجديد، بل أبدت إدارة «المدفعجية» نوعاً من الفتور تجاه هذه المسألة، نظراً لكثرة إصابات لاكازيت وقلة عدد الأهداف التي يسجلها مع الفريق، ما يجعل النجم الفرنسي غير واثق من الاستمرار مع أرسنال في الموسم المقبل.

وفي حديث لـ «كانال فوتبول كلوب» اعترف لاكازيت بأنه لا يعرف على وجه الدقة، ما إذا كان سيرحل أو يبقى مع أرسنال، وأين سيتقرر مستقبله في حالة الرحيل.

وقال: لا بد من احترام كرة القدم وكل العاملين في الوسط الكروي وإدارة النادي، فأنا أقدر تماماً وجودي هنا، وأريد أن أترك ذكرى طيبة في النادي.

وأضاف قائلاً: لو أنهينا هذا الموسم بين الأربعة الأوائل في الدوري «البريميرليج»، فربما أبقى، لأن معنى ذلك أننا سنلعب في دوري الأبطال الموسم المقبل، وكل شيء ممكن.

ورداً على سؤال آخر بشأن إمكانية عودته إلى ليون، قال: أفكر أيضاً بجدية في هذا الأمر، وبالمناسبة أنا لم تنقطع صلتي بهذا النادي منذ رحيلي، وأتردد عليه مرة أو مرتين سنوياً، لكي ألتقي بأفراد الطاقم الطبي الذين تربطني بهم صداقة قديمة، وأستشيرهم بشأن إصاباتي. وأضاف: إدارة ليون تعرف جيداً أنني أصبحت حراً ولكن أحداً لم يتصل بي.

وعندما سئل: وماذا لو لم يتأهل ليون إلى دوري الأبطال؟ قال لاكازيت: سيكون الأمر أكثر تعقيداً بالنسبة لمسألة العودة إلى هناك، لأنني أحلم باللعب في أوروبا، لقد مر وقت طويل على آخر مرة لعبت فيها في دوري الأبطال، عموماً لا شيء مستحيل في الحياة، وإن كان الأمر أكثر تعقيداً مما يتصور البعض.