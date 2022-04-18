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وفد الأرشيف والمكتبة الوطنية يزور اتحاد الكرة
وفد الأرشيف والمكتبة الوطنية يزور اتحاد الكرة
18 ابريل 2022 17:45

 
دبي (الاتحاد)


قام وفد من الأرشيف والمكتبة الوطنية بزيارة مقر اتحاد كرة القدم، وضم الدكتور هزاع هاشم النقبي رئيس قسم الأرشيفات الحكومية في الأرشيف الوطني، والدكتور سفيان محمد بوحرات خبير الأرشفة، وكان في استقبال الوفد حمد محمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الأعمال المساندة.
وتأتي الزيارة ضمن اتفاقية التعاون الموقعة بين اتحاد الكرة والأرشيف الوطني، والتي تهدف إلى بناء نظام أرشيف وطني حديث، وتعزيز التواصل المؤسسي والمجتمعي، وأهمية تنمية مقتنيات الأرشيف والمكتبة الوطنية وتعزيز إتاحتها.
وقام وفد الأرشيف والمكتبة الوطنية خلال الزيارة بمراجعة السياسة الشاملة المبدئية لإدارة الوثائق والأرشيف، وإجراءات عمل وحدة الأرشفة الإلكترونية في اتحاد الكرة، إضافة للوثائق والملفات المطلوب تحويلها للأرشيف والمكتبة الوطنية حسب نظام قانون حفظ وحماية وتصنيف الوثائق، كما اطلع الوفد على المخازن المخصصة لحفظ الملفات والوثائق.
وحرص الوفد على زيارة جميع أقسام وإدارات اتحاد الكرة والتعرف على طبيعة عمل كل إدارة على حدة.

دبي
اتحاد الكرة
الأرشيف الوطني
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