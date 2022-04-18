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الرياضي
«أبوظبي للدراجات» يحتفي بإنجاز بطولة الفرقي ضد الساعة
«أبوظبي للدراجات» يحتفي بإنجاز بطولة الفرقي ضد الساعة
18 ابريل 2022 17:04


أبوظبي (الاتحاد)


احتفى نادي أبوظبي للدراجات الهوائية بفوز فريقه بالمركز الثاني فئة الكبار والمركز الأول لفئة تحت 23 سنة في بطولة الدولة فرقي ضد الساعة، والتي أقيمت مؤخراً في منطقة الحمرية بالشارقة.
وضم فريق النادي في فئة الكبار محمد الغافري ومحمد الصباغ وطلال البلوشي وعبد الرحمن المنصوري، بينما ضم فريق النادي في فئة تحت 23 سنة كلا من محمد أحمد المطيوعي وعبد الله علي الحمادي وسيف إسماعيل الحوسني.
وأعرب النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية عن سعادته بهذا الإنجاز الذي حققه النادي في البطولة سواء على مستوى فئة الكبار أو تحت 23 سنة، أضاف: هذا الفوز في هذه البطولة، التي شهدت منافسة كبيرة، يعطي حافزاً لخوض السباقات وتحقيق المزيد الإنجازات التي تضيف إلى رصيد إمارة أبوظبي الرياضي بصفة عامة ونادي أبوظبي للدراجات بصفة خاصة.
وقال النخيرة الخييلي، إن السباقات في بطولة الدولة فرقي ضد الساعة أقيمت في أجواء اتسمت بالتنافسية، مؤكداً أن النادي يضم نخبة منتقاة من الدراجين، لديهم القدرة على خوض السباقات وحصد الألقاب.
واستكمل قائلاً: نحن على ثقة كبيرة بقدرات الفريق في مشاركاته المحلية والخارجية ومدى حرص الدراجين على تحقيق أفضل النتائج، وهو ما يدفعنا للمزيد من الدعم لتحقيق أهداف الفريق والاستفادة من الزخم الذي تشهده رياضة الدراجات الهوائية في أبوظبي في ظل دعم القيادة الرشيدة.
يذكر أن بطولة الدولة فرقي ضد الساعة، التي نظمها اتحاد الدراجات، شهدت مشاركة 12 لاعباً في فئة الكبار لمسافة 60 كم بمعدل سرعة وصل إلى 50 كم في الساعة، بينما شارك 16 لاعباً في فئة تحت 23 سنة، لمسافة 45 كم.

أبوظبي
نادي أبوظبي للدراجات
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