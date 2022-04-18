قمة «ليفربول ويونايتد» تخدم السيتي!

ليفربول (أ ف ب)

يأمل ليفربول أن يخطف صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم موقتاً، وذلك عندما يستضيف مانشستر يونايتد القادر على إسداء خدمة جليلة لمنافسه اللدود سيتي، القطب الثاني لمدينة مانشستر، في حال فوزه على مطارده المباشر الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثلاثين.

يتصدر سيتي الترتيب مع 74 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن ليفربول الباحث عن رباعية تاريخية بعدما تأهل إلى نهائي كأس إنجلترا على حساب «سيتيزنس» بالذات بفوزه 3-2، اذ استهل تحديه بالفوز بكأس الرابطة، فيما تنتظره تحديات جمة في الدوري ومسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث بلغ الدور نصف النهائي ليواجه فياريال الاسباني.

ولن تكون مهمة رجال المدرب الألماني يورجن كلوب سهلة بمواجهة فريق «الشياطن الحمر»، العائد بقوة إلى سباق حجز مقعد في المسابقة الأم الموسم المقبل، بفضل ثلاثية نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفوز على نوريتش سيتي 3-2 السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين، ليتقدم للمركز الخامس برصيد 54 نقطة.

واستغل يونايتد بأفضل طريقة ممكنة سقوط منافسيه المباشرين توتنهام الرابع (57) وأرسنال السادس (54 مع مباراة أقل) توالياً أمام برايتون وساوثمبتون بالنتيجة ذاتها 0-1.

تميل الأرقام لصالح ليفربول الذي لم يذق طعم الخسارة أمام منافسه في الدوري خلال سبع مباريات، حيث حقق 4 انتصارات مقابل 3 تعادلات، آخرها فوزه الكبير ذهاباً 5-0 في أولد ترافورد، في حين فشل «الشياطين الحمر» في هز الشباك في «أنفيلد» في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة، علماً أن ثلاثاً منها انتهت بالتعادل السلبي.

ويعود آخر هدف ليونايتد في مواجهاته في عقر دار ليفربول إلى ديسمبر 2018 والخسارة 1-3، سجله جيسي لينجارد.

ويتسلح ليفربول بسلسلة من 10 انتصارات توالياً على أرضه في «البريميرليج» وخسارته مرة واحدة في مبارياته الـ 24 الأخيرة في مختلف المسابقات أمام إنتر الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، وبتحويل «أنفيلد» إلى حصن، حيث لم يخسر على أرضه هذا الموسم في الدوري، إذ فاز في 12 مباراة وتعادل في ثلاث.

ومن المتوقع أن يجري كلوب تغييرات عديدة على تشكيلته الفائزة في نصف نهائي الكأس على سيتي، فيما سيعتمد مرة جديدة على الثنائي الهجومي المتفجر المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه.

وبرغم تراجع مستوى صلاح في الفترة الأخيرة، حيث لم يسجل سوى هدف في مبارياته الـ 12 الأخيرة بقميص فريقه ومنتخب «الفراعنة»، إلا أنه يعتبر مرعب «الشياطين»، إذ زار شباكه 7 مرات في مبارياته الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات.

وسيكون مانيه ورقة رابحة للريدز بعدما قاده للفوز على سيتي بتسجيله هدفين، فيما عاد قلب الدفاع الفرنسي الفارع الطول إبراهيما كوناتيه للواجهة، بتسجيله ثلاثة أهداف في مبارياته الثلاث الأخيرة بعدما انتظر 19 مباراة لافتتاح رصيده مع ليفربول.

في الجانب الآخر، يسعى يونايتد للبناء على فوزه أمام نوريتش لمتابعة انتصاراته، علماً انه لم يفز سوى بمباراتين من الثماني الأخيرة في مختلف المسابقات، مقابل ثلاثة تعادلات والعدد عينه من الهزائم.

ويأمل المدرب الألماني رالف رانجنيك أن يستعيد جهود مدافعه الفرنسي رافايل فاران عقب تعافيه من إصابة طفيفة منعته من خوض المباراتين الأخيرتين، في حين يستمر غياب لوك شو والمهاجم الأوروجوياني المخضرم إدينسون كافاني.

عزز رونالدو آمال يونايتد بمقعد في دوري الأبطال بتسجيله الـ «هاتريك» الرقم 60 في مسيرته، رافعاً رصيده إلى 15 في الدوري هذا الموسم في 26 مباراة، كما يأمل في أن يضع حداً لفشله في التسجيل في خمس مباريات خاضها خارج معقل فريقه في عام 2022.