انطلاق بطولة وزارة الداخلية في رأس الخيمة



رأس الخيمة (الاتحاد)



ضمن مبادرة فرجان التي تنظمها الإدارة العامة للعلاقات والمراسم بوزارة الداخلية، وبالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي، انطلقت بطولة وزارة الداخلية الرمضانية لكرة القدم 2022 بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بحضور العقيد عبد الله محمد الحيمر نائب مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة، وعدد من ضباط الشرطة، وافراد الجمهور المشاركين من المواطنين والمقيمين في الأحياء السكنية (الفرجان).

تستهدف البطولة الرمضانية، دعم وتشجيع المنافسات والفعاليات الرياضية، التي تكسب منتسب الشرطة اللياقة البدنية، وتحفز بناء القدرات، وصقل المهارات الجسدية التي تتطلبها طبيعة مهام عمل رجل الشرطة، تأكيداً على أن العقل السليم في الجسم السليم.

وأشاد العقيد عبد الله الحيمر، بدور البطولة المثمر والبنَاء في إثراء النشاط الرياضي وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، ودعم العلاقات الاجتماعية في ما بينهم، شاكراً ومشيداً بجهود جميع القائمين على تنظيم البطولة الرمضانية المتميزة.