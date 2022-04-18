الكربي يهدي إسطبلات الشراع لقب دوري قفز الحواجز



الشارقة (الاتحاد)

توّج فارس إسطبلات الشراع، الشاب علي حمد الكربي مع الجواد «بليسانتو»، بلقب نهائي الفئة الكبرى في ختام النسخة العاشرة لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، الذي تضمن 15 منافسة، جرت خلال ثلاث أمسيات رمضانية بنادي الشارقة للفروسية، بإشراف اتحاد الفروسية ورعاية لونجين، وجرت فعالياتها على ميدان الصالة المغطاة، والميدان الرملي الخارجي بمركز الشارقة للفروسية، وتنافس في ختام الدوري 160 فارساً وفارسة من أندية ومراكز الفروسية بالإمارات.

شهد المنافسات وتوج الفائزين أحمد السويدي، المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين الراعي الرسمي للحدث، وسلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية، وعبدالله النقبي مسؤول الإعلام باتحاد الفروسية.

أعقب مراسم التتويج، حفل تكريم اتحاد الفروسية، وشركة لونجين راعي الدوري، للفرسان المتصدرين والفائزين بألقاب النسخة العاشرة لدوري الإمارات لونجين، وأطقم العمل التي أسهمت في إنجاح موسم القفز، وشمل التكريم اللجان الفنية من الحكام والمشرفين.

منافسة ختام الدوري لفرسان المستوى الأول، جاءت بمواصفات الجولتين، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (145) سم، وتنافس على ألقابها 26 فارساً وفارسة، ونجح الفارس الشاب المتألق علي حمد الكربي في الفوز بلقب الفئة الكبرى مع الجواد «بليسانتو» من إسطبلات الشراع، وحازت جائزة المركز الثاني الفارسة أنيتا ساندي مع الجواد «فور كاش 2»، ومن زميلها في النادي الفارس شادي غريب مع الجواد «كابمت دو مارش».

كما توّج بنهائي الدوري لفئة الفرسان الشباب، الفارس محمد حمد الكربي بالجواد «ديمفيس» من إسطبلات الشراع أيضاً، وجاءت منافسة نهائي الشباب من جولتين، على حواجز بلغ ارتفاعها (140) سم، بمشاركة 8 فرسان، نجح الفارس المتصدر في إكمال المرحلتين دون خطأ، وحازت جائزة المركز الثاني الفارسة أميليا موسيكا بالجواد «كونتندريكس» من مركز الإمارات للفروسية في دبي، وبرصيد 4 نقاط جزاء، وحاز جائزة المركز الثالث الفارس أسامة الزبيبي بالجواد «فلاش غوردون» وبرصيد 4 نقاط جزاء أيضاً.

وأسفر نهائي الدوري لفئة (الجونيورز) عن فوز الفارس فارس غزّوني بالجواد «تورانو» من نادي دبي للبولو والفروسية، ونجح في إكمال الجولة الثانية في زمن بلغ (61.92) ثانية، وبرصيد 4 نقاط جزاء، من بين 18 مشاركاً تنافسوا في جولتين على حواجز بلغ ارتفاعها (135) سم، ونال جائزة المركز الثاني الفارس عبد الله حمد الكربي مع الفرس «كورال بيتش» من إسطبلات الشراع، وأنهى الجولةالثانية في زمن بلغ (67.52) ثانية مع 4 نقاط جزاء في الجولة الثانية، ونجحت الفارسة إيمان الصفار مع الفرس «جاد اتش بي إي» في إكمال الجولة الثانية في (70.97) ثانية، مع رصيد بلغ 12 نقطة جزاء في الجولة الثانية.