قناة روسية توقف «مباراة في البوندسليجا» بسبب «رسائل مناهضة»!

برلين (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية أن القناة التلفزيونية الروسية «ماتش تي في» قامت بقطع تغطيتها لمباريات الدوري الألماني «بوندسليجا» للمرة الثانية، بعد ظهور رسائل مناهضة للحرب خلال المباراة التي فاز بها بايرن ميونخ على أرمينيا بيلفيلد 3-0 أمس الأحد.

وذكر موقع «سبورت. أر يو» ومصادر أخرى أنه تم قطع تغطية المباراة التي أقيمت يوم 2 أبريل الجاري بين بروسيا دورتموند ولايبزج بعد بث رسائل مؤيدة لأوكرانيا.

وفي الحالتين أشارت «ماتش تي في» إلى أن السبب في إيقاف البث يعود إلى تدخل السياسة في الرياضة.

وعلى عكس الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الفرنسي، مازالت تعرض مباريات «البوندسليجا» في روسيا عقب غزو أوكرانيا.

ووافقت رابطة الدوري الألماني مطلع مارس الماضي على مواصلة عقدها مع «ماتش تي في» جزئياً لتمكين إظهار الرسائل المناهضة للحرب في روسيا.

ويتم التبرع بعائدات الصفقة للمساعدة الإنسانية في أوكرانيا.