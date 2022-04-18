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الرياضي
عبدالله كاظم: مباراة «مفصلية»
عبدالله كاظم: مباراة «مفصلية»
18 ابريل 2022 15:47

 
علي معالي (دبي)


أبدى عبدالله كاظم مهاجم الشارقة سعادته بالمشاركة في دوري أبطال آسيا، مؤكداً أن مباراة الريان غداً «مفصلية» في مشوار «الملك»، وقال: أهدرنا العديد من الفرص في المباراة الماضية أمام المنافس نفسه، ولذلك فإن الشارقة مطالب بأن نكون في قمة التركيز، وأن نبحث عن كيفية الاستفادة من كل فرصة، وعدم التفريط في أي نقطة، وهو شعار رفعه اللاعبون من أجل مصلحة «الملك» والكرة الإماراتية.
وأضاف: «الملك» لن يُفرط في نتيجة اللقاء، وعزيمتنا كبيرة، خاصة أننا كنا مؤهلين للفوز ولكن أضعنا كل الفرص، في المقابل استفاد الريان من فرصة واحدة، و«الآسيوية» تختلف كثيراً عن «المحلية»، وهو ما وضح من طريقة اللعب والأجواء، وطموحنا كبير آسيوياً، ولدينا مسابقة محلية تنتظرنا في غاية الأهمية، وهي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.
وأشار كاظم إلى أن الجهاز الفني بقيادة الروماني كوزمين يتابع ويدرس المنافسين ليضع التشكيلة المناسبة من أجل الفوز، ولا يوجد فريق سهل في المجموعة، وهو ما يتطلب من الجميع التركيز التام خلال اللقاءات المتبقية.
وقال: كوزمين أثبت كفاءته حتى الآن في قيادة «الملك»، وعلينا أن نساعده في تنفيذ ما يريده، ونبذل مجهوداً كبيراً لمصلحة الشارقة، وليس مهماً أن أقدم مستوى جيداً ويخسر فريقي، بل المهم أن ينتصر «الملك» في النهاية، وهو ما نبحث عنه في الوقت الراهن.
وشارك عبدالله كاظم في المباريات الأربعة الأخيرة للشارقة «172 دقيقة»، بداية من لقاء التأهل أمام الزوراء العراقي، وفي المجموعات مع الهلال السعودي والاستقلال الطاجيكي والريان القطري، وبدأ أساسياً في مباراة الاستقلال.

دوري أبطال آسيا
الشارقة
الريان
كوزمين
عبدالله كاظم
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