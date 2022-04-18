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الشارقة والريان.. «فض الشراكة» في «صراع الوصافة»
الشارقة والريان.. «فض الشراكة» في «صراع الوصافة»
18 ابريل 2022 15:43

 
علي معالي (دبي)


«لا بديل عن الفوز» إذا أراد الشارقة المضي على طريق التأهل إلى دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا غداً «الثلاثاء»، عندما يلتقي الريان القطري، ضمن الجولة الرابعة، لمنافسات المجموعة الأولى، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.
ويعود إلى تشكيلة «الملك» كايو لوكاس وخالد الظنحاني، مما يعزز فرص الروماني كوزمين مدرب الفريق، في الدفع بالتشكيلة التي من شأنها تضع الفريق على «الطريق الصحيح» أمام منافس لن يكون سهلاً، ويدرك كوزمين الذي قاد السد من قبل مدى قوة وخطورة وجماهيرية الريان.
وصعوبة اللقاء تأتي من أنه «عنق زجاجة» مهم للفريقين، بعد وصولهما إلى 4 نقاط، وأصبحت «الوصافة» شراكة بين «الملك» و«الرهيب»، في ظل انفراد الهلال السعودي بالصدارة بـ «العلامة الكاملة» 9 نقاط، وهو ما يجعل شعار المباراة «الفوز الخيار الوحيد»، وانتهت مباراة الفريقين في الجولة الثالثة بالتعادل 1-1.
ومن المتوقع أن يدفع كوزمين بـ «القناص الغيني» عثمان كمارا، في حالة الشفاء التام من التقلص العضلي الذي عانى منه في المباراة الأخيرة، بجانب كايو لوكاس وشوكوروف وبرنارد دوارتي، والأخير ظهر بمستوى لافت في البطولة حتى الآن، سواء بتسجيله أمام الاستقلال والريان، وكذلك تمريراته الجيدة إلى زملائه، واختياره ضمن التشكيلة الأساسية لدوري أبطال آسيا في الجولتين الثانية والثالثة.
ورقة المباراة

دوري أبطال آسيا
الشارقة
الريان
كوزمين
الرياض
السعودية
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