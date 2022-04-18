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الرياضي
ودية «الأبيض» 30 مايو
ودية «الأبيض» 30 مايو
18 ابريل 2022 15:24

 
معتز الشامي (دبي)


استقر الجهاز الفني لمنتخبنا الأول لكرة القدم، بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا على الاكتفاء بـ «ودية دولية» واحدة، لتحضير «الأبيض» للقاء المرتقب أمام أستراليا يوم 7 يونيو المقبل، في «الملحق الآسيوي»، المؤهل إلى «الملحق العالمي» لنهائيات «مونديال 2022»، على أن تقام التجربة يوم 29 أو 30 من مايو المقبل، للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للفكر الفني، بجانب استغلال «الودية» في التأكيد على طريقة اللعب المطلوب تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
واتفق اتحاد الكرة مع رابطة المحترفين على تقديم الجولات الخمس الأخيرة لـ «دوري أدنوك»، لتنتهي البطولة يوم 23 مايو، وترحيل نهائي كأس رئيس الدولة إلى 27 مايو، وهو ما يتيح فرصة أفضل لتحضير المنتخب لمباراة «الكانجارو»، بحيث يدخل «الأبيض» معسكره التحضيري للمباراة يوم 24 مايو، وفي حال حسم لقب «دوري أدنوك للمحترفين» مبكراً، يبدأ الأبيض «التجمع» يوم 21 أو 22 من الشهر نفسه، وبالتالي تقام الجولة الأخيرة من الدوري من دون الدوليين، ولاعبي الشارقة والوحدة طرفي نهائي الكأس.
وخاطبت لجنة المنتخبات بالفعل عدداً من الاتحادات في المنطقة ووسط وجنوب آسيا، بهدف الترتيب للودية المنتظرة، والتي لم يتحدد طرفها حتى الآن، حيث يتم عرض المنتخبات التي وافقت على خوض «الودية»، على الجهاز الفني لاختيار الأنسب وفق الرؤية الفنية.

الإمارات
تصفيات كأس العالم
رودولفو أروابارينا
أستراليا
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