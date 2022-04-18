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الإمارات تطلب استضافة بطولة العالم لرفع الأثقال
الإمارات تطلب استضافة بطولة العالم لرفع الأثقال
18 ابريل 2022 14:33

دبي (وام)
تقدم اتحاد الإمارات لرفع الأثقال بطلب ترشحه لاستضافة بطولة العالم لرفع الأثقال، التي كان من المقرر إقامتها في الصين أواخر العام الجاري، واعتذرت الصين عن عدم استضافتها.
وتقدمت حتى الآن 8 دول للاتحاد الدولي لرفع الأثقال بطلبات لاستضافة بطولة العالم، ولا يزال باب الترشح مفتوحاً حتى يوم 20 أبريل الجاري.
وهناك دولتان فقط من قارة آسيا تقدمتا بطلب استضافة هذه البطولة، هما الإمارات والهند، ومن المقرر أن يتخذ الاتحاد الدولي قراره باختيار الدولة التي سوف تستضيف البطولة عقب غلق باب الترشح، ودراسة ملف كل دولة.
وقال فيصل الحمادي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال: إن الاتحاد الآسيوي قرر توحيد صفوفه ودعم ومساندة دولة آسيوية واحدة في مواجهة الملفات المرشحة لاستضافة بطولة العالم، مؤكداً أن الدعم الذي تحظى به الإمارات لنيل هذه الثقة كبير، في ظل إمكانياتها وقدراتها على تنظيم مثل هذه البطولات، وبعد النجاح الذي جسده استضافة الدولة للعديد من بطولات العالم في مختلف الرياضات الفترة الماضية، خاصة بعد جائحة كورونا مثل بطولات العالم في السباحة والكاراتيه والمبارزة وغيرها.

الإمارات
اتحاد رفع الأثقال
فيصل الحمادي
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