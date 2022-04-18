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الرياضي
ولي عهد الفجيرة يشهد ختام دورة «الفنون القتالية» ويشيد بنجاحها
ولي عهد الفجيرة يشهد ختام دورة «الفنون القتالية» ويشيد بنجاحها
18 ابريل 2022 14:30

الفجيرة (وام)
أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية تفعيل الأنشطة الرياضية عامة وألعاب الفنون القتالية خاصة، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بضرورة الاستثمار الأمثل للطاقات الرياضية الشابة وإشراكها في البطولات العربية والعالمية.

جاء ذلك خلال حضور سموه ختام النسخة الأولى لدورة «محمد بن حمد الشرقي الرمضانية للفنون القتالية»، التي أقيمت تحت رعاية سموه على مدى ثلاثة أيام في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.
وشهدت النسخة الأولى للدورة الرياضية التي نظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية بالتعاون مع الاتحادات المعنية في رياضات التايكواندو والمصارعة والجودو والملاكمة، منافسات عالية المستوى في التايكواندو والملاكمة والجودو والمصارعة لفئتي الناشئين والشباب، بمشاركة واسعة لعدد من الأندية الرياضية للفنون القتالية.
وكرم سمو ولي عهد الفجيرة الاتحادات الرياضية ورؤساء الأندية الرياضية المشاركة، مشيداً بنجاح الدورة ومثمناً جهود نادي الفجيرة للفنون القتالية في تعزيز النشاط الرياضي وتنظيم منافسات الألعاب الدفاعية مما يسهم في إبراز المواهب الجديدة في المجال الرياضي محلياً ودولياً.
وبدوره، تقدم العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة المنظمة بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على رعاية سموه للدورة ودعمه المتواصل لإنجاح المنافسات، مشيداً بتعاون شركاء الحدث في نسخته الأولى لتكون علامة فارقة بين الدورات الرياضية الرمضانية التي تنظم في الدولة.
حضر حفل الختام سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وأنس العتيبة رئيس اتحاد الملاكمة، وناصر التميمي أمين عام اتحاد المصارعة والجودو، وعدد من رؤساء الأندية في الدولة، وعدد من مدراء المؤسسات الحكومية.

الفجيرة
محمد بن حمد الشرقي
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