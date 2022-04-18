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الرياضي
«النواخذة» ينضم إلى أبطال «ثنائية الهواة»
«النواخذة» ينضم إلى أبطال «ثنائية الهواة»
18 ابريل 2022 14:26

 
معتصم عبدالله (دبي)


احتفل فريق دبا الفجيرة بثاني ألقابه في «الهواة»، حينما توج بطلاً لدوري الدرجة الأولى للموسم الحالي 2021- 20222، بتعادله الإيجابي أمام مضيفه دبا الحصن 1-1 في «الجولة 28»، ليحسم اللقب قبل جولتين على ختام الدوري، مؤكداً أحقيته بحجز بطاقة الصعود الأولى إلى دوري المحترفين 2022- 2023، بعدما رفع رصيده 69 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه البطائح «الوصيف».
ومثل الفوز بلقب دوري الأولى، الثاني في مشوار «النواخذة»، بعد التتويج الأول بلقب موسم 2014- 2015، والذي شهد مشاركة 11 نادياً، وتوج بلقبه دبا الفجيرة بطلاً برصيد 50 نقطة، قبل أن يكرر الإنجاز ذاته في الموسم الحالي، ولكن برصيد 69 نقطة، حيث تبدو الفرص سانحة لمعادلة الرقم القياسي، والمسجل باسم خورفكان برصيد 75 نقطة.
وانضم «النواخذة» إلى قائمة «أبطال الثنائية» في دوري الهواة، خلال عهد الاحتراف، والتي تضمم أندية خورفكان بطل نسختي 2007- 2008،2018- 2019، وبني ياس بطل 2008- 2009 و2017- 2018، وعجمان بطل نسختي 2010- 2011،2016- 2017.
ويعد اتحاد كلباء أكثر الأندية تتويجاً بلقب دوري الأولى في عهد الاحتراف في ثلاثة مواسم، 2009- 2010،2011- 2012، و2014 - 2015، فيما توجت أندية الإمارات، حتا، والعروبة على التوالي باللقب مرة واحدة مواسم 2012- 2013،2015- 2016، والعروبة 2020- 2021.

دوري أدنوك للمحترفين
دبا الفجيرة
دوري الدرجة الأولى
بني ياس
خورفكان
عجمان
اتحاد كلباء
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