«الأقطاب الثلاثة» في صراع «البطاقة الثانية»



فيصل النقبي (الفجيرة)



يشهد دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، صراع «الأقطاب الثلاثية» على بطاقة التأهل الثانية إلى «المحترفين»، بعد حسم دبا الفجيرة لقب «الهواة» بنهاية «الجولة 28»، ومن قبلها صعوده إلى عالم الأضواء والشهرة، ويحتل البطائح المركز الثاني «61 نقطة»، ويليه العربي «60 نقطة»، والحصن «57 نقطة».

وأصبح البطائح والعربي ودبا الحصن على موعد مع جولتين صعبتين للغاية لتحديد «الصاعد الثاني» مع «النواخذة» إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، خاصة بأن «فارق النقطة» بينها ليس كبيراً.

يملك البطائح الذي يحتل المركز الثاني وله 61 نقطة، عدداً كبيراً من فرص الصعود وصيفاً لـ «النواخدة»، ومنها الفوز بالمباراتين، من دون انتظار لأي حسبة وأيضاً الفوز والتعادل، في حال فوز وتعادل العربي، وفي حال تعادل البطائح في المباراتين وكذلك العربي، وقتها يصل البطائح إلى «النقطة 63»، وحتى مع فوز دبا الحصن في اللقاءين يتساوى الفريقان إلا أن فارق الأهداف يصب في مصلحة البطائح.

ولا يقف العربي بعيداً عن الاحتمالات لأن لديه الفرصة أيضاً ومنها الفوز في المباراتين، مع انتظار تعثر البطائح بفوز أو تعادل، أو تعادلين، أو خسارتين، وفي هذه الحال يتأهل العربي وصيفاً لـ «النواخذة»

فيما يحتاج دبا الحصن إلى 6 نقاط كاملة، من أجل التأهل مع خسارة منافسيه النقاط الست، أو الخسارة في مباراة والتعادل في أخرى، وهو احتمال ضئيل للغاية، إلا أنه قائم.

المباريات المتبقية

البطائح - التعاون

البطائح - الحمرية

العربي - دبا الفجيرة

العربي - الفجيرة

دبا الحصن - الفجيرة

دبا الحصن - الذيد