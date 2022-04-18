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«الآسيوية» تعيد البريق إلى لاعبي «الأبيض» قبل «ملحق المونديال»
«الآسيوية» تعيد البريق إلى لاعبي «الأبيض» قبل «ملحق المونديال»
18 ابريل 2022 14:02

 
منير رحومة (دبي)


رغم النتائج المتواضعة لأنديتنا في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، إلا أن المباريات القارية القوية، جاءت مفيدة لعدد من اللاعبين الدوليين لاستعادة بريقهم، وتقديم مستويات طيبة، وتشكل مؤشراً إيجابياً لقدرتهم على إفادة المنتخب الأول في المرحلة المقبلة، خاصة أن «الأبيض» مقبل على مباراة حاسمة أمام أستراليا في الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2022 في 7 يونيو المقبل.
ومن أبرز اللاعبين الذين بعثوا نوعاً من التفاؤل في نفوس الجماهير بظهورهم في البطولة الآسيوية، نجد عمر عبد الرحمن لاعب شباب الأهلي العائد من توقف طويل عن اللعب منذ يناير الماضي، حيث شارك في جميع مباريات فريقه حتى الآن، وحصل على فرصة مواتية لاستعادة حساسية المنافسات، وقدم فواصل مهارية فنية، تعكس الإمكانات الكبيرة لهذا اللاعب.
ولعب «عموري» بديلاً في المباراة الأولى لمدة 16 دقيقة، فضلاً عن 19 دقيقة في الثانية، بينما شارك في الجولة الثالثة أساسياً ولعب 66 دقيقة. 

كما شارك هداف المنتخب ولاعب الجزيرة علي مبخوت أساسياً في مبارياته بالبطولة الآسيوية، وسجل هدفاً، ليستعيد بذلك حساسية التسجيل وهز الشباك، خاصة بعد ابتعاده بدوره عن الملاعب لفترة طويلة.
وفي الشارقة برز «الثنائي» ماجد سرور وماجد راشد بشكل إيجابي، في بداية البطولة القارية، حيث تدرج ماجد سرور في المشاركة من دقيقتين إلى 45 دقيقة، ولعب ماجد راشد في أكثر من مركز، وأظهر مستوى طيباً أهله لتثبيت أقدامه في تشكيلة المدرب كوزمين. وينتظر أن تمنح المباريات المتبقية من البطولة الآسيوية، الفرصة للمزيد من اللاعبين للاستفادة من المواجهات القوية، والتنافس القاري على بطاقات التأهل إلى الدور المقبل، خاصة أن مدرب المنتخب رودولفو أروابارينا يتابع البطولة، ويراقب مستوى اللاعبين، حرصاً على الاستفادة من أفضل العناصر التي تؤكد حسن استعدادها بدنياً وفنياً، والقدرة على تقديم الإضافة إلى «الأبيض» في مباراة أستراليا المقبلة.

الإمارات
تصفيات المونديال
أستراليا
عمر عبدالرحمن
علي مبخوت
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