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كان: البايرن لا يستطيع تمديد عقد ليفاندوفسكي بـ«ضغطة زر»!
كان: البايرن لا يستطيع تمديد عقد ليفاندوفسكي بـ«ضغطة زر»!
18 ابريل 2022 13:14

ميونيخ (رويترز)
قال أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، إن متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لا يستطيع ببساطة الضغط على زر، لكي يمدد المهاجم روبرت ليفاندوفسكي عقده.

 


ويرتبط المهاجم الدولي البولندي ليفاندوفسكي بعقد مع بايرن حتى 2023، ونجح هذا الموسم في تسجيل 32 هدفاً في الدوري، ويبدو أنه في طريقه للفوز بلقب هداف المسابقة للعام الخامس على التوالي.
وقال كان لمحطة (سبورت 1) التلفزيونية: «نحن على تواصل مع روبرت ونريده أن يبقى مع بايرن لأطول فترة ممكنة».
وأضاف حارس بايرن ومنتخب ألمانيا السابق: «على ما يبدو، يعتقد البعض أن مثل هذه المفاوضات لتمديد العقد أشبه بلعبة إلكترونية لكرة القدم، حيث أنقر في مكان ما لتمديد العقد».
وتابع: «روبرت لاعب لديه القدرة على تسجيل 30 أو 40 هدفاً كل عام، بالطبع، في مرحلة ما، يقول مثل هؤلاء اللاعبين لأنفسهم لقد حققت كل شيء هنا وفزت بكل شيء، ثم يستغرق إقناعهم بالبقاء وقتاً طويلاً».

أوليفر كان
بايرن ميونيخ
روبرت ليفاندوفسكي
الدوري الألماني
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