فان دايك: «الرباعية» حلم شبه مستحيل!

لندن (د ب أ)

أكد فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أنه سيكون حلماً إذا فاز الفريق هذا الموسم بالرباعية شبه المستحيلة.

وكان ليفربول تأهل للمباراة النهائية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى منذ تولي يورجن كلوب تدريب الفريق عقب فوزه على مانشستر سيتي في الدور قبل النهائي.

وقال فان دايك بعدها: «كل هذا الكلام عن التتويج برباعية أو ثلاثية يأتي من العالم الخارجي، ومن الممكن أن يضع المزيد من الضغط علينا».

وأضاف: «لم يسبق لأي فريق أن توج بالرباعية، يوجد سبب لهذا، لأنه تحقيق هذا يعد شبه مستحيل».

وقال: «إنه شيء يحلم به الجميع، أن يفوز بكل المسابقات التي يشارك بها، ولكننا سنرى ماذا سيحدث».

وأضاف: «مازال مانشستر سيتي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ونواجه فياريال في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، وهي المواجهة التي ستكون صعبة للغاية».

وأردف: «أي شيء يمكن أن يحدث، مع الفرق الأخرى أيضاً، نفكر في كل مباراة على حدة، كما أننا لا يمكننا أن نضمن جاهزية الجميع».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي. أيه. ميديا» أن جاهزية فان دايك ومستواه موضع تدقيق منذ عودته للفريق في أغسطس الماضي بعد فترة غياب استمرت عشرة أشهر لإجرائه جراحة في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى.

ويعد الفوز على مانشستر سيتي هو أول فوز لفريق ليفربول على مانشستر سيتي في آخر ست مواجهات، حيث سبق وتعادلا 2-2 مرتين هذا الموسم، ولكن بينما تفصلهما نقطة واحدة في جدول الدوري، لا يعتقد ترينت ألكسندر أرنولد أن تأثيرها سيكون كبيرا على المستوى النفسي.

وقال: «لا أعتقد أننا كفريق نحتاج للأداء للحصول على الثقة».

وأضاف: «ننظر إلى غرفة خلع الملابس، ننظر إلى المدير الفني واللاعبين نجد ما نريده، الأمور تتحدث عن نفسها».

وأردف: «يمكنني التحدث فقط عن عقليتنا، كل مباراة ندخلها نرغب في الفوز بها ونتوقع نوعاً ما تحقيق الفوز بها».