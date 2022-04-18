«هيت» يحرق «هوكس» في «البلاي أوف»



لوس أنجلوس (أ ف ب)

استهل ميامي هيت سلسلته في الدور الأول من «البلاي أوف»، دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بقوّة، عندما تغلب على ضيفه أتلانتا هوكس 115-91 في المباراة الأولى بينهما من أصل سبع ممكنة.

وحقق ميلووكي باكس وفينيكس صنز الأهم بتغلبهما على شيكاغو بولز 93-86 ونيو أورليانز بيليكانز 110-99 على التوالي، فيما عانى بوسطن سلتيكس للتغلب على ضيفه بروكلين نتس 115-114 في مباراة قوية.

وبأداء جماعي متميز ودفاع محكم على نجم هوكس تراي يونج الذي نجح في محاولة واحدة فقط من أصل 12، ليكتفي بثماني نقاط مع 6 متابعات و4 تمريرات حاسمة، فرض متصدر المنطقة الشرقية خلال الموسم المنتظم سيطرته المطلقة على المواجهة الأولى مع الفريق الذي حسم بطاقته إلى «البلاي أوف» عبر الملحق «بلاي إن»، ونال المركز الثامن في المنطقة على حساب كليفلاند كافالييرز.

وخلافاً لمباراته في «البلاي إن» ضد كافالييرز حين سجل 38 نقطة، عجز يونج عن إيجاد الحل للدفاع المحكم الذي فرضه عليه هيت.

وتحدث جيمي باتلر عن الأداء الدفاعي لفريقه في مواجهة يونغ، قائلاً «كل ما فعلنا هو اللعب باندفاع بدني ضده، تحدي كل رمية ودفعه إلى تمرير الكرة، بإمكانه تسجيل الكثير من النقاط ولم نشأ أن يقوم بذلك».

وبقيادة دانكن روبنسون الذي أنهى اللقاء ب27 نقطة في أفضل مردود هجومي له في «البلاي أوف»، وباتلر الذي أسهم ب21 نقطة، حسم هيت الربع الأول متقدماً 23-17 ثم واصل سيطرته حتى دخل إلى استراحة الشوطين متقدماً بفارق 19 نقطة 23-17.

ومتأثراً بمعاناة يونج في الشوط الأول، حيث نجح في محاولة واحدة من أصل تسع، أكمل هوكس الربعين الأولين بنسبة نجاح متدنية جداً، بعدما وجد طريقه إلى السلة 11 مرة من أصل 38 محاولة.

وتزامناً مع عودة جون كولينز بعد غيابه لقرابة عام ونصف بسبب إصابات في القدم وأصابع اليد، افتقد هوكس السويسري كلينت كابلا بسبب إصابة في الركبة اليمنى، ما جعل الحمل على الإيطالي دانيلو جاليناري «17 نقطة»، ودياندري هانتر «14»، في ظل معاناة يونج.