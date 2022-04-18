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الرياضي
أنس جابر «خطوة» إلى «الخلف»
أنس جابر «خطوة» إلى «الخلف»
18 ابريل 2022 12:41

 
باريس (أ ف ب) 

حافظ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي دافع عن لقبه بنجاح في دورة مونتي كارلو ماسترز ألف نقطة على مركزه الخامس في تصنيف محترفي التنس، فيما تقدم وصيفه الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا إلى «المرتبة 27».
ولم يضف اليوناني حامل اللقب في الإمارة نقاطاً إلى رصيده، في حين خسر الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً النقاط عقب خروجه من الدور الثاني أمام دافيدوفيتش في طريق الأخير للمباراة النهائية.
واحتل دافيدوفيتش، ابن الـ 22 عاماً، والذي تقدم 19 مرتبة، المركز 27، وهو الأفضل في مسيرته، رغم أن سجله ما زال خالياً من الألقاب في دورات المحترفين.
كما تقدم البلغاري جريجور ديميتروف الذي خرج من الدور نصف النهائي في مونتي كارلو على يد دافيدوفيتش أيضاً ستة مراكز ليحتل المرتبة 23.
واحتفظ الروسي دانييل ميدفيدف الغائب عن مونتي كارلو بسبب تعرضه لفتق بالمرتبة الثانية خلف ديوكوفيتش وأمام الألماني ألكسندر زفيريف الذي خسر في نصف نهائي مونتي كارلو أمام تسيتسيباس.
عند السيدات، تراجعت التونسية أنس جابر للمركز العاشر في تصنيف اللاعبات المحترفات أمام الإسبانية جاربينيي موجوروسا.
وارتقت جابر إلى المركز التاسع على حساب موجوروسا بالذات بعد بلوغها نهائي دورة تشارلستون الأميركية «خسرت أمام السويسرية بليندا بنتشيتش»، علماً أن سبق لها أن احتلت المرتبة السابعة في أفضل ترتيب في مسيرتها وتاريخ التنس العربي.
واحتفظت البولندية الشابة إيجا شفيونتيك بالصدارة التي تنازلت عنها الأسترالية المعتزلة آشلي بارتي، نظراً للفارق الكبير بنحو ألفي نقطة مع التشيكية باربورا كرايتشيكوفا والإسبانية باولا بادوسا.
ولم يطرأ سوى تعديل واحد على المراكز العشرين الأولى بسبب غياب الدورات في نهاية الأسبوع الماضي لانشغال اللاعبات في تصفيات كأس بيلي جين كينج «كأس الاتحاد سابقاً»، على أن تُستأنف المنافسات مع دورتي شتوتجارت الألمانية «500» وإسطنبول التركية «250» على ملاعب ترابية.

التنس
مونت كارلو
تسيتسيباس
أنس جابر
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