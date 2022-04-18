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الرياضي
أياكس.. «سياسة الإغراء» مع «تين هاج»!
أياكس.. «سياسة الإغراء» مع «تين هاج»!
18 ابريل 2022 11:07

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


رغم أن كل الشواهد تؤكد اقتراب الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لأياكس أمستردام من التعاقد مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، لقيادة «الشياطين الحمر» اعتباراً من الصيف المقبل، إلا أن ناديه الحالي يبذل محاولات مستميتة لإقناعه بالبقاء وإغرائه بزيادة راتبه زيادة كبيرة. ولا يخفي أياكس رغبته في الاحتفاظ بتين هاج أحد أفضل المدربين في أوروبا، بدليل أن جيري هامسترا المدير الرياضي للنادي الهولندي قال: سنبذل أقصى جهدنا للحيلولة من دون إتمام هذه الصفقة، عملنا ما يمكننا عمله، ونواصل الجهد، حتى نتمكن من إقناعه بالبقاء معنا. وعندما سأله أحد الصحفيين: وهل اقترحتم عليه زيادة عقده؟ قال: بالتأكيد فعلنا ذلك، وبمبلغ أكبر كثيراً من راتبه الحالي، من دون الدخول في التفاصيل.
وأضاف: نأمل حقاً في أن يستمر معنا، ولكن من الطبيعي أن يبحث هو عن مصلحته، وهو ليس صغيراً بالنسبة للحكم على الأمور، ولديه من الحكمة ما يجعله يتخذ القرار الأصوب، وللأمانة يبدو أنه مصمم على تحديد مستقبله من دون تدخل أحد.
وعندما سئل هامسترا عما سيفعله أياكس إذا لم يستمر تين هاج مع الفريق، قال: علينا أن نجهز«السيناريو الثاني»، في إشارة واضحة إلى البحث عن مدرب جديد.
ووفقاً لما أكدته مصادر إنجليزية وهولندية مطلعة، فإن تين هاج يضع اللمسات الأخيرة في عقده مع «اليونايتد»، بل إنه يجهز مشروعاً رياضياً لإعادة البناء بإدخال تعديلات جوهرية على قوام الفريق بتحديد الصفقات الجديدة التي يطلبها في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وأيضاً اقتراح الأسماء التي سيتم الاستغناء عنها في نهاية الموسم.
وذكر موقع «ياهو سبورت» أنه بمجرد الإعلان الرسمي عن تعيين تين هاج مديراً فنياً لـ «اليونايتد»، سيكون مطالباً بوضع نهاية لخمس سنوات عجاف، لم يحصل فيها «الشياطين الحمر»، إلا على بطولة واحدة موسم 2016-2017 وهي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج». ويسود التفاؤل داخل قلعة «أولد ترافورد»، فيما يتعلق بنجاح تين هاج في أعادة «اليونايتد» من جديد إلى طريق البطولات.
يذكرأن إيريك تين هاج المولود في 2فبراير1970 «52 عاماً» بدأ مسيرته التدريبية في نادي جو أهد إيجلز «2012-2013» ثم تولى تدريب بايرن ميونيخ ب «2013-2015»، ومنه إلى أوترخت «2015-2017»، وأياكس أمستردام اعتباراً من 2017 وحتى الآن، وفاز معه بالدوري وكأس هولندا مرتين 2019 و2021، كما وصل بالفريق إلى نصف نهائي دوري الأبطال «الشامبيونزليج» عام 2019، إلا أنه ودع البطولة في النسخة الحالية من دور الـ 16.

أياكس
الدوري الإنجليزي
إيريك تين هاج
مانشستر يونايتد
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