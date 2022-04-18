الشارقة «ملك اليد» بـ «اللقب 35»



رضا سليم (دبي)



سيطر الشارقة لكرة اليد على ألقاب اللعبة على مستوى الرجال، وتفوق على كل الأندية باحتكار البطولات، من دون أن ينجح أي منافس آخر في انتزاع أي بطولة حتى خط النهاية، بعدما نجح في الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخه، ليتفوق على كل الأندية، وبفارق لقبين عن شباب الأهلي أقرب منافسيه، وهو ما تكرر على مستوى المراحل السنية، ليؤكد الشارقة أنه «ملوك» كرة اليد، وما خططت إليه إدارة النادي على مدار سنوات تحول إلى إنجازات وبطولات.

وفي ليلة التتويج بأغلى الكؤوس حصد «الملك» أيضاً درع التفوق العام للموسم الحالي، وهو الذي يمنح للنادي الأكثر تجميعاً للنقاط، من خلال الفوز بالبطولات، وهي المرة الـ 18 في تاريخه التي يحرز فيها الدرع العام، منذ بدء تطبيقه موسم 1999-2000، وتوقفت مسابقة درع التفوق لمدة موسمين بسبب «جائحة كورونا»، وعدم إقامة مسابقات المراحل السنية إلا أنها عادت هذا الموسم.

وحصد «الملك» 35 بطولة محلية ولقباً خارجياً هو السوبر البحريني، حيث فاز بدرع الدوري 16 مرة، وكأس الإمارات 4 مرات، وكأس رئيس الدولة 9 مرات، وكأس نائب رئيس الدولة مرتين، وكأس السوبر 4 مرات، وعلى المستوى الآسيوي، فاز الفريق بالميدالية البرونزية في مشاركتين متتاليتين.

ويستعد الفريق خلال المرحة المقبلة، للمشاركة في بطولة الأندية الآسيوية للرجال، والتي ستقام في الدوحة من 18 إلى 29 يونيو المقبل، والمؤهلة إلى بطولة العالم للأندية أبطال القارات «السوبر جلوب»، حيث حدد الاتحاد الآسيوي يوم 7 مايو المقبل لإجراء قرعة البطولة، ويمنح الجهاز الفني اللاعبين راحة، قبل العودة إلى التدريبات مجدداً استعداداً للمحفل القاري.

وقال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: الإنجازات تتوارثها الأجيال وكرة اليد أصحاب الريادة في اللعبة والشارقة نموذج متميز في العمل المتكامل على مستوى الإدارة، وعمل مؤسسي منظم، ويحتكر كل البطولات وسبق أن حقق هذا الموسم أبطال الدوري في الكاراتيه رجال وسيدات، والنتائج تبشر بالخير، ونشكر كل من أسهم في هذه الإنجازات، والشارقة أبطال في كل المراحل السنية والقادم أفضل بكثير.

وأكد علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، أن الفوز بكأس رئيس الدولة لكرة اليد، وجميع إنجازات كرة اليد وفرق النادي، وجاءت بتكاتف جهود فريق العمل في جميع الإدارات، وبغرس شخصية البطل في اللاعبين، مع توفير كافة متطلبات الفرق الرياضية، لتحقيق الألقاب التي تسجل باسم «الإمارة الباسمة» ونادي الشارقة، ونحاول أن ننافس على المستوى الأعلى سواء في البطولات الآسيوية، أو على المستوى المشاركات الخارجية، وفوز المراحل السنية بالبطولات يمثل مرحلة بناء، وهو ما نقوم به في القدم والسلة واليد والألعاب الفردية.

وأبدى محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، سعادته بالإنجاز وبنجاح رجال اليد في حصد جميع البطولات في الموسم، مما يؤكد نجاح منظومة كرة اليد في الحفاظ على مكتسبات النادي، مشيداً بأداء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين، مثنياً على روحهم العالية وإصرارهم على التتويج بالبطولة الغالية.