«الريال» يقتل «الليجا»!



مدريد (أ ف ب)

عاد ريال مدريد المتصدر من بعيد مجدداً وخطف فوزاً قاتلاً على مضيفه إشبيلية 3-2، بعدما كان متخلفاً بهدفين بعد 25 دقيقة في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، في «ريمونتادا» متكررة للفريق الملكي.

وكرر ريال ما حصل معه في منتصف الأسبوع، حين كان في طريقه لتوديع دوري أبطال أوروبا، بتخلفه على أرضه بثلاثية نظيفة أمام تشيلسي الإنجليزي حامل اللقب في إياب ربع النهائي، لكنه عاد وسجل هدفين «واحد في الوقت الأصلي وآخر بعد التمديد»، ليواصل مشواره في بطولته المفضلة نتيجة فوزه ذهاباً 3-1.

وبهذا الانتصار الدراماتيكي، أزاح فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مضيفه الأندلسي بعدما أصبح على بعد 15 نقطة منه ومن غريمه التقليدي برشلونة الذي لعب مباراتين أقل.

واقترب النادي الملكي من استعادة اللقب من جاره أتلتيكو مدريد قبل ثماني مراحل من نهاية الموسم.

وبدا ريال بعد تلقيه هدفين في الدقائق الـ25 الأولى فقط، أنه في طريقه لهزيمة ثانية توالياً، بعد التي تعرض لها في منتصف الأسبوع على أرضه أمام تشيلسي، إلا أنه عاد في الشوط الثاني وقلص الفارق عبر البديل البرازيلي رودريجو، ثم خطف التعادل قبل دقائق معدودة على النهاية بفضل «البديل» الآخر ناتشو، قبل أن تكتمل العودة بهدف الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبحسب «أوبتا» للإحصاءات، هذه المرة الأولى التي يتخلف فيها ريال بهدفين نظيفين خارج ملعبه بعد 25 دقيقة منذ سبتمبر 2018 ضد إشبيلية بالذات، حين أنهى المباراة خاسراً بثلاثية نظيفة بقيادة مدرب إشبيلية الحالي خولن لوبيتيجي.