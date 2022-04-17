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«النواخذة» بطل «الهواة»
«النواخذة» بطل «الهواة»
18 ابريل 2022 00:33

 
فيصل النقبي (الفجيرة)


تُوج دبا الفجيرة بطلاً لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، قبل جولتين من ختام البطولة، بعد تعادله مع دبا الحصن 1-1، ليصل «النواخذة» إلى «النقطة 69»، وبفارق 8 نقاط عن البطائح «الوصيف» برصيد 61 نقطة، بعد فوزه على الرمس 4-1، فيما أهدر العربي نقطتين غاليتين بالتعادل مع الحمرية 1-1، ليرفع العربي رصيده إلى «النقطة 60» في المركز الثالث.
واحتدم الصراع على البطاقة الثانية للتأهل إلى «المحترفين» بين «الثلاثي» البطائح والعربي ودبا الحصن، حيث تبوح الجولتان القادمتان بهوية المتأهل الثاني الذي يرافق «النواخذة» إلى «المحترفين»
يذكر أن البطائح سيلاقي التعاون والحمرية في آخر جولتين، فيما يلعب العربي مع دبا الفجيرة والفجيرة، أما دبا الحصن «الرابع» برصيد 57 نقطة يواجه الفجيرة والذيد.

دوري الدرجة الأولى
دبا الفجيرة
دبا الحصن
نادي العربي
البطائح
فريق دبا الحصن
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