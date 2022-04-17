«الملك 9» بطل كأس رئيس الدولة لليد

رضا سليم (دبي)

أحرز فريق الشارقة، لقب بطولة كأس رئيس الدولة لكرة اليد للرجال في نسختها الـ 45 للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي «سوبر هاتريك» بعد فوزه على شباب الأهلي بنتيجة 27-24 في المباراة النهائية التي جرت بينهما بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، ليحتكر «الملك» كل بطولات الموسم على مستوى الرجال بالفوز بكأس السوبر وكأس نائب رئيس الدولة ودرع الدوري ثم كأس رئيس الدولة، كما يسيطر على كل بطولات المراحل السنية هذا الموسم حتى الآن، ويتبقى فقط كأس الإمارات للناشئين وهو ما لم يحدث من قبل.

حضر المباراة النهائية ومراسم التتويج الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، والمهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية باللجنة الأولمبية الوطنية وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعلي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي ونبيل عاشور رئيس اتحاد اليد وعبدالسلام ربيع نائب رئيس الاتحاد وناصر الحمادي أمين عام الاتحاد وداود مليح رئيس لجنة المسابقات وفيصل الطواش وسعود صالح وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي وعدد من أعضاء النادي.

أما عن تفاصيل المباراة، فقد جاءت متكافئة، بعدما سجل التونسي مصباح الصانعي أول هدف للشارقة ويرد الفرنسي إمانويل بهدف التعادل للفرسان، ونجح نفس اللاعب في وضع شباب الأهلي في المقدمة من رمية جزائية، 2-1 بعد مرور 5 دقائق إلا أنه اهدر رمية جزائية وتعادل طارق شاهين، وظل التعادل سيد الموقف حيث تكرر الموقف بالتعادل 3-3 وظهر اعتماد الفريقين على غلق المساحات على الدائرة وظهر محمود فايز في الكادر بالهدف الأول له ليضع «الملك» من جديد في المقدمة 4-3، وتصل النتيجة إلى 5-4 للشارقة بعد مرور 11 دقيقة، ونجح الملك في التقدم بهدفين للمرة الأولى في المباراة 7-5 في منتصف الشوط، لتتغير النتيجة إلى 9-7 في الدقيقة 20، وتعود المباراة لنقطة التعادل 9-9 في الدقيقة 23.

تفوق الشارقة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وتقدم 12-9 وخرج رحمة غالب لاعب الفريق بالبطاقة الحمراء للخشونة، وتعرض أسامة الغشام لاعب الفرسان للإصابة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشارقة 12-10.

حاول «الفرسان» العودة من جديد مع بداية الشوط الثاني بتقليص الفارق إلى هدف، ولكن لاعبو الشارقة نجحوا في رفع النتيجة إلى 16-13 في الدقيقة 7، ليتسع الفارق للملك إلى 5 أهداف 19-14، وتتجه المواجهة لآخر 10 دقائق بفارق 5 أهداف21-16، ويوسع الشارقة الفارق إلى 6 أهداف، 26-20 قبل 5 دقائق من النهاية.

وحصل طارق شاهين لاعب الشارقة على بطاقة حمراء لتسديد الرمية الجزائية في وجه عبدالرحمن خميس حارس شباب الأهلي ليحسم الملك المواجهة لمصلحته بنتيجة 27-24.

أدار المباراة الدولي عمر الزبير وشهاب أحمد وعلى الطاولة إسماعيل سالم وياسر النقبي والمراقبان عبدالله خميس وفاضل غلوم.