الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
آيندهوفن «الكأس العاشر»
آيندهوفن «الكأس العاشر»
18 ابريل 2022 00:07

 
باريس (أ ف ب) 

توج آيندهوفن بلقب بطل كأس هولندا في كرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه، والأولى منذ 10 أعوام، بفوزه على غريمه التقليدي أياكس أمستردام حامل اللقب 2-1 في المباراة النهائية.
وكان أياكس أمستردام الذي فشل في إحراز اللقب الـ21 في تاريخه، البادئ بالتسجيل عبر ريان جرافينبيرخ في الدقيقة 23، وسجل الدولي الصربي دوشان تاديتش هدفاً ثانياً ألغي قبل نهاية الشوط الأول.
وقلب آيندهوفن الطاولة في الشوط الثاني بهدفين في دقيقتين عبر المكسيكي إيريك جوتييريس «48» وكودي جاكبو «50».
واعتقد أياكس أنه أدرك التعادل عبر دافي كلاسن في الدقيقة 57، لكن الهدف الغي بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد «الفار».
ويملك أياكس فرصة إنقاذ موسمه عبر التتويج بلقب الدوري حيث يتقدم بفارق 4 نقاط عن آيندهوفن قبل خمس مراحل من نهاية الموسم.

هولندا
آيندهوفن
أياكس
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©