آيندهوفن «الكأس العاشر»



باريس (أ ف ب)

توج آيندهوفن بلقب بطل كأس هولندا في كرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه، والأولى منذ 10 أعوام، بفوزه على غريمه التقليدي أياكس أمستردام حامل اللقب 2-1 في المباراة النهائية.

وكان أياكس أمستردام الذي فشل في إحراز اللقب الـ21 في تاريخه، البادئ بالتسجيل عبر ريان جرافينبيرخ في الدقيقة 23، وسجل الدولي الصربي دوشان تاديتش هدفاً ثانياً ألغي قبل نهاية الشوط الأول.

وقلب آيندهوفن الطاولة في الشوط الثاني بهدفين في دقيقتين عبر المكسيكي إيريك جوتييريس «48» وكودي جاكبو «50».

واعتقد أياكس أنه أدرك التعادل عبر دافي كلاسن في الدقيقة 57، لكن الهدف الغي بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد «الفار».

ويملك أياكس فرصة إنقاذ موسمه عبر التتويج بلقب الدوري حيث يتقدم بفارق 4 نقاط عن آيندهوفن قبل خمس مراحل من نهاية الموسم.