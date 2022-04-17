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خيول «جودلفين» تتألق في أستراليا وأميركا
خيول «جودلفين» تتألق في أستراليا وأميركا
18 ابريل 2022 02:01

محمد حسن (دبي)

واصلت خيول جودلفين انتصاراتها العالمية، ونجح الجواد «كاسكيديان» في تحقيق فوزه الثاني في الفئة الأولى، عندما انتزع لقب سباق «أول إيجد ستيكس» لمسافة 1400 متر، بمضمار رويال راندويك بأستراليا، فيما خطفت المهرة «بني بيكر» لقب سباق هيفنلي كوز ستيكس في مضمار لورل بارك بالولايات المتحدة الأميركية.
وتمكن «كاسكيديان» بإشراف جيمس كمنجز، من تحقيق الفوز، عندما انطلق بسرعة في المسار المستقيم مهدياً الفارس جيمس مكدونالد فوزه العاشر بالفئة الأولى في الموسم، متغلباً على الفائزة في نسخة العام الماضي من السباق «توفين»، والجواد القوي «إيلسبيرج».
وهذا الفوز الثامن للجواد المستورد قبل فترة من بريطانيا، والثاني له على المستوى الأعلى، وحل بالميزان 11 مرة من 38 مشاركة وجمع جوائز مالية بلغت في مجموعها 4.4 مليون دولار أسترالي.
أما المهرة «بني بيكر» فقد قدمت عرضاً مذهلاً في أول مشاركة لها في أميركا الشمالية، على خلفية تحقيقها أربعة انتصارات على التوالي على الأرضية الاصطناعية، بإشراف هنري أليكس بانتال في فرنسا، وركضت بشكل جيد في السباق الممتد على مسافة الميل، واستقرت بالمركز الرابع في الجهة الخارجية من المجموعة، قبل أن تندفع لانتزاع الصدارة دون صعوبة.

أستراليا
جودلفين
خيول جودلفين
أميركا
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