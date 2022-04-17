مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل «مهرجان دلما التاريخي»

أبوظبي (الاتحاد)

تعقد اللجنة المنظمة لمهرجان سباق دلما التاريخي الخامس، مؤتمراً صحفياً عند التاسعة والنصف من مساء اليوم، بمجلس محمد خلف بالعاصمة أبوظبي، وذلك للإعلان عن تفاصيل الحدث التراثي الكبير، الذي يقام للمرة الخامسة.

ويعد مهرجان سباق دلما أهم الأحداث التراثية البحرية على الإطلاق، ويقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وهو السباق الأكبر من حيث المسافة حيث تصل مسافة التسابق إلى 125 كلم، كما أنه الأكبر من حيث الجوائز، حيث يصل مجموع جوائزه إلى 25 مليون درهم.