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«ذئاب دبي» بطل كأس أبريل للبولو
«ذئاب دبي» بطل كأس أبريل للبولو
18 ابريل 2022 02:01

دبي (الاتحاد)

 أحرز فريق «ذئاب دبي» كأس أبريل البولو، آخر بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية، التي ينظمها نادي الحبتور للبولو والفروسية، والتي تمثل ختام موسم اللعبة. وجاء فوز «الذئاب»، بعدما تغلبه على فريق هيسكث في المباراة النهائية بنتيجة 7-6، ليثأر من خسارته في الدور الأول.  وعقب المباراة قام فيليب مات مدير عام فندق نادي ومنتجع الحبتور بتتويج فريق الذئاب البطل وتكريم فريق «ذئاب دبي» بالكأس وهيسكث الوصيف، كما تم تكريم أصحاب الألقاب الفردية، وهم كيم روش أفضل لاعبة من فريق هيسكث وخوستو كوينتو هداف البطولة والفرس أكسوتيكل أفضل خيل. 
وأعرب محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية عن رضاه التام عن نشاط الموسم الحالي مشيدا بفريق العمل بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية والذي بذل جهوداً كبيرة حتى يخرج الموسم بهذا المستوى الرائع.  وقال الحبتور: «النجاحات التي تحققت يقف وراءها شركاء كثيرون أبرزهم مجموعة الحبتور التي وفرت لنا كل سبل النجاح».

البولو
دبي
نادي الحبتور للبولو والفروسية
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