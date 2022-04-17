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الرياضي
«الشارقة الرياضي» يناقش طرق مواجهة شغب الملاعب
«الشارقة الرياضي» يناقش طرق مواجهة شغب الملاعب
18 ابريل 2022 02:01

الشارقة (وام)

نظم مجلس الشارقة الرياضي جلسة بعنوان «القاعدة الجماهيرية - البناء والتأثير»، وذلك في مقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.
قدم الجلسة المهندس عادل صالح الحمادي عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة الإعلامية والتحول الرقمي بالمجلس، حيث شملت دعوة الحضور الإعلاميين المعنيين من ناشئة الشارقة والأندية الرياضية وشركات كرة القدم والأندية التخصصية بالإمارة.
وأشاد الحمادي خلال الجلسة بالدعم الرياضي السخي والمستمر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبالاهتمام الذي يوليه للإعلام الرياضي ومكونات المؤسسات الرياضية ومنها الجماهير.
وأكد أهمية المبادرات والخطط والبرامج التي تسهم في بناء وتوسع القاعدة الجماهيرية من خلال رعاية الجماهير وتقدير دورها وفتح قنوات التواصل معها، بالإضافة إلى ابتكار أحدث الطرق في جذب الجماهير، من خلال برامج التوعية والتثقيف والتعريف بدور الأندية والمؤسسات الرياضية.
وناقش الحضور قضايا منها التعصب والعنف الرياضي والشغب في الملاعب وطرق مواجهتها من الناحية الدينية والنفسية والوطنية والاجتماعية.

الشارقة
مجلس الشارقة الرياضي
نادي الشارقة الثقافي للشطرنج
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