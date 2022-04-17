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الرياضي
اتحاد بناء الأجسام يُطلق منتخب «اللياقة البدنية»
اتحاد بناء الأجسام يُطلق منتخب «اللياقة البدنية»
18 ابريل 2022 02:01

دبي (الاتحاد)

دشن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية خطواته الرئيسية لتطوير رياضة اللياقة البدنية، والعمل على تشكيل منتخب لهذا التخصص، سعياً لمشاركته في البطولات المحلية والدولية، وذلك وفقاً لرؤية الهيئة العامة للرياضة بتطوير الجانب الرياضي لأبناء المجتمع.
وفي هذا السياق أوضح أحمد بن ظبوي الفلاسي لجنه اللياقة البدنية عضو الاتحاد أنه تم تشكيل لجنة تضم عدداً من المختصين لبحث تطوير اللياقة البدنية، مقدماً الشكر إلى الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد  للدعم والتوجيهات التي تتعلق بإنجاح ممارسة رياضة اللياقة البدنية والمضي بها نحو مستقبل مميز.
وتابع: نتطلع إلى إعداد منتخب الإمارات للياقة البدنية لخوض المنافسات المحلية والدولية في المستقبل القريب من خلال الأندية والصالات الرياضية التي تمارس مهامها تحت مظلة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية ويتم اختيار الرياضيين المؤهلين، مؤكداً أن ذلك لن يقتصر على الرجال بل الجانب النسوي للياقة البدنية والذي سيكون بعهدة المهندسة منى الشمسي مجلس الإدارة.

اتحاد بناء الأجسام
اللياقة البدنية
الهيئة العامة للرياضة
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