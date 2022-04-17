الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
تسيتسيباس «الحصاد الثامن»
تسيتسيباس «الحصاد الثامن»
17 ابريل 2022 22:58

 
برلين (د ب أ)


تُوج اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بلقب بطولة مونت كارلو لتنس الأساتذة للمرة الثانية على التوالي، بفوزه على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا في النهائي.

وفاز تسيتسيباس على دافيدوفيتش فوكينا بنتيجة 6-3 و7- 6، ليحصد لقبه الثامن في بطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين.
كان تسيتسيباس فاز على الروسي أندريه روبليف في نهائي النسخة الماضية من البطولة.
وتأهل اللاعب اليوناني إلى المباراة النهائية هذا العام، بفوزه في المربع الذهبي على الألماني ألكسندر زفيريف.
من جانبه أطاح دافيدوفيتش فوكينا بالصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم من الدور الثاني، كما فاز على الأميركي تايلور فريتز الفائز بلقب بطولة إنديان ويلز للأساتذة، في طريقه لبلوغ أول مباراة نهائية في مسيرته.
ويشارك تسيتسيباس المصنف الخامس على العالم في رابع نهائي له ببطولات
الأساتذة فئة 1000 نقطة، وبات تسيتسيباس سادس لاعب يتوج بلقب بطولة مونت كارلو مرتين متتاليتين في العصر المفتوح.
وقال اللاعب اليوناني «فخور للغاية بنفسي، الأمور لم تكن جيدة في مرحلة ما، لكني حافظت على تركيزي حتى النهاية».
وأضاف «أنا حقاً فخور بالثقة التي أضعها في أدائي، في بعض الوقت تتشكك في نفسك، لكن من المهم دائماً أن تبقي رأسك مرفوعاً».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
التنس
موناكو
مونتي كارلو
تسيتسيباس
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©