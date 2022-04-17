تسيتسيباس «الحصاد الثامن»



برلين (د ب أ)



تُوج اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بلقب بطولة مونت كارلو لتنس الأساتذة للمرة الثانية على التوالي، بفوزه على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا في النهائي.

وفاز تسيتسيباس على دافيدوفيتش فوكينا بنتيجة 6-3 و7- 6، ليحصد لقبه الثامن في بطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين.

كان تسيتسيباس فاز على الروسي أندريه روبليف في نهائي النسخة الماضية من البطولة.

وتأهل اللاعب اليوناني إلى المباراة النهائية هذا العام، بفوزه في المربع الذهبي على الألماني ألكسندر زفيريف.

من جانبه أطاح دافيدوفيتش فوكينا بالصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم من الدور الثاني، كما فاز على الأميركي تايلور فريتز الفائز بلقب بطولة إنديان ويلز للأساتذة، في طريقه لبلوغ أول مباراة نهائية في مسيرته.

ويشارك تسيتسيباس المصنف الخامس على العالم في رابع نهائي له ببطولات

الأساتذة فئة 1000 نقطة، وبات تسيتسيباس سادس لاعب يتوج بلقب بطولة مونت كارلو مرتين متتاليتين في العصر المفتوح.

وقال اللاعب اليوناني «فخور للغاية بنفسي، الأمور لم تكن جيدة في مرحلة ما، لكني حافظت على تركيزي حتى النهاية».

وأضاف «أنا حقاً فخور بالثقة التي أضعها في أدائي، في بعض الوقت تتشكك في نفسك، لكن من المهم دائماً أن تبقي رأسك مرفوعاً».