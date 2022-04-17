لاوتارو ينفي «الشائعة»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



تردد اسم المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هداف إنتر ميلان الإيطالي كثيراً في إنجلترا في الآونة الأخيرة، حيث قيل إن أنطونيو كونتي المدير الفني الحالي لتوتنهام، ومدربه السابق في الإنتر، يرغب بشدة في ضمه إلى «السبيرز» في الصيف المقبل.

غير أن تلك مهمة ليست سهلة بالمرة، نظراً لأن لاوتارو جدد عقده مع «النيراتزوري» حتى 2026، وتبلغ القيمة السوقية للنجم الأرجنتيني حالياً نحو 70 مليون يورو.

وفي حديث لتليفزيون الإنتر، نفى لاوتارو نفياً قاطعاً هذه الشائعات، وقال: أركز كل جهدي وتفكيري على أرض الملعب، سواء في المباريات أو التدريبات، ولا أهتم بما يقوله الناس في الخارج.

وأضاف: أكثر ما يشغلني ويملأ حياتي أسرتي والناس الذين يحبونني والنادي، مبدياً سعادته بعودة فريقه للمنافسة بقوة على صدارة الدوري الإيطالي «الكالشيو»، مشيراً إلى أن الكرة أصبحت في ملعب الإنتر للاحتفاظ بلقب للموسم الثاني على التوالي، رغم المنافسة القوية من إيه سي ميلان ونابولي.

وقال: يتحدثون كثيراً عني، وأنا لا أحب ذلك، لأنني أقدم أفضل ما عندي مع الإنتر على أرض الملعب، ومن الطبيعي أن أصاب بالإحباط وخيبة الأمل عندما لا أشارك في المباريات وأجلس على دكة البدلاء، لأنني أرغب في اللعب دائماً.

جدير بالذكر أن لاوتارو مارتينيز المولود في 22 أغسطس 1997 «24 عاماً» فاز مع الإنتر على سبيزيا 3-1 ضمن «الجولة 33» من الدوري الإيطالي «الكالشيو»، وسجل هدف فريقه الثالث بعد نزوله في الدقيقة 60 بديلاً لإيدن دجيكو، ليرتفع رصيد الإنتر إلى 69 نقطة يتصدر بها الدوري بفارق نقطة عن إيه سي ميلان.