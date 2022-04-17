بايرن على بُعد «خطوة واحدة» من لقب «البوندسليجا»

برلين (د ب أ)

استعاد بايرن ميونيخ فارق النقاط التسع التي تفصله عن أقرب ملاحقيه بروسيا دورتموند في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا»، من خلال فوزه الثمين على مضيفه ارمينيا بيلفيلد 3-0 اليوم في المرحلة الثلاثين.

وبإمكان النادي «البافاري» أن يحسم لقب «البوندسليجا» للمرة العاشرة على التوالي من خلال المواجهة، التي تجمعه بضيفه بروسيا دورتموند يوم السبت المقبل.

وتقدم بايرن بهدف عكسي سجله ياكوب باريت لاورسن لاعب بيلفيلد بالخطأ في مرماه في الدقيقة العاشرة، وتكفل سيرج جنابري بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45 ثم أحرز جمال موسيالا الهدف الثالث في الدقيقة 85.

الفوز رفع رصيد بايرن في الصدارة إلى 72 نقطة، فيما توقف رصيد بيلفيلد عند 26 نقطة في المركز قبل الأخير.

وكان دورتموند استعاد فارق الست نقاط التي تفصله عن بايرن عبر فوزه الساحق على ضيفه فولفسبورج 6-1 أمس السبت، لكن النادي «البافاري» أصبح على بعد مباراة واحدة من اللقب بعد فوزه المستحق على بيلفيلد اليوم.

واستعاد بايرن اتزانه بعد خسارته أمام فياريال الإسباني في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وافتتح بايرن التسجيل بهدف عكسي سجله لاورسن بعد تمريرة رائعة من جوشوا كيميتش إلى ألفونسو ديفيز الذي مرر بدوره إلى القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي لمس الكرة أمام المرمى مباشرة قبل أن يحولها لاعب بيلفيلد بطريق الخطأ في شباك فريقه.

وأخفق بايرن في صناعة المزيد من الفرص، في الوقت الذي ألغى فيه الحكم هدفا لبيلفيلد بعدما اعتبر ماسايا أوكوجاوا متسللا.

وأنقذ مانويل نوير حارس بايرن، مرماه من هدف محقق قبل أن يسجل سيرج جنابري الهدف الثاني في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بعدما تلقى تمريرة رائعة من كيميتش ليسدد من لمسة في أقصى الشباك، حيث تم الرجوع لتقنية الفيديو «فار» قبل الإقرار بصحة الهدف.

وتحسن أداء بيفيلد بشكل ملحوظ مع مرور الوقت لكن جمال موسيالا حسم الفوز للنادي البافاري بتسجيله الهدف الثالث قبل خمس دقائق من النهاية.