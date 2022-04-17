أوليفر كان يدين تهديدات قتل ناجلسمان!



ميونيخ (د ب أ)



أدان أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، تهديدات القتل التي تم إرسالها إلى المدير الفني للفريق البافاري، جوليان ناجلسمان، وأعلن اعتزامه دراسة اتخاذ خطوات محتملة لمواجهة مثل هذه التصرفات.

وفي مقابلة مع محطة «شبورت 1» الرياضية، قال كان اليوم: «لقد تم تجاوز الحدود هنا بشكل كبير».

وفيما يتعلق بما يحدث على شبكات التواصل الاجتماعي، قال كان إنه يريد أن يعرف ما الذي يدور في رؤوس الأشخاص الذين يرسلون تهديدات بالقتل إلى أشخاص آخرين مستغلين إخفاء هويتهم».

وأضاف كان: «سنفكر الآن في مدى إمكانية وضرورة وضع حد لهذا»، لكنه لم يذكر تفاصيل.

كان ناجلسمان أعلن عن تلقيه 450 تهديداً بالقتل على موقع «إنستجرام»، وذلك بعد خروج بايرن ميونيخ من بطولة دوري أبطال أوروبا، وقال ناجلسمان: «بالطبع يمكن تقديم بلاغات عن كل هذا، لكنني لن أنتهي من هذا الأمر بعد».

من جانبه، قال رئيس بايرن هربرت هاينر إن التهديدات بالقتل: «أمر لا يمكن تصديقه أو التسامح معه على الإطلاق».