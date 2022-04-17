قمتان في نصف نهائي كأس منصور بن زايد



أبوظبي (الاتحاد)

يلتقي غداً «الاثنين»، فريق مكتب الأمين العام «حامل اللقب»، مع فريق مكتب البعثات الدراسية، ويلعب نادي سيتي جولف أمام فريق مدارس الإمارات الوطنية، بملعب فندق قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي، في نصف نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم، التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتنطلق المباراة الأولى في الساعة العاشرة مساء، وتجمع مكتب الأمين العام مع مكتب البعثات الدراسية، ويتطلع حامل اللقب إلى مواصلة عروضه القوية والوصول إلى النهائي للمحافظة على لقبه للمرة الثانية على التوالي، خاصة بعد تأهله إلى المربع الذهبي على رأس المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، من انتصارين وتعادل وبدون هزيمة، إضافة إلى تسجيله 5 أهداف كثاني أقوى خط هجوم، في حين لم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط.

أما مكتب البعثات الدراسية، الذي وصل إلى قبل النهائي بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الثانية بـ «6 نقاط»من فوزين وهزيمة، واستطاع الفريق أن يجد مكاناً له في نصف النهائي، بعدما تعثر في مباراته الأولى.

وفي اللقاء الثاني، الذي يقام في الـ 11 مساءً، سيكون نادي سيتي جولف في اختبار قوي أمام فريق مدارس الإمارات الوطنية، الذي تأهل متصدراً للمجموعة الثانية وبالعلامة الكاملة، بينما وصل نادي سيتي جولف بعد تواجده ثانياً في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

وتكمن قوة فريق مدارس الإمارات الوطنية في أرقامه المميزة، بالإضافة إلى تحقيق ثلاثة انتصارات في مرحلة المجموعات، يعد صاحب أقوى خط هجوم في البطولة بـ «6 أهداف»، كما يملك أقوى خط دفاع أيضا، إذ لم تهتز شباكه في المواجهات الثلاث التي خاضها، بينما يعد نادي سيتي جولف أكثر فريق استقبالا للأهداف في مرحلة المجموعات «5 أهداف»، مقابل تسجيله 4 أهداف في ثلاث مباريات.

وتقام مباريات نصف النهائي بطريقة خروج المغلوب، وفي حالة انتهاء أي مباراة بالتعادل يتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية، وإذا استمر التعادل أيضا تحدد ركلات الترجيح المتأهل إلى المباراة النهائي التي تقام بعد غدٍ «الأربعاء».

على صعيد متصل كشف عبدالله ناجي عضو اللجنة المنظمة، أن نصف النهائي سيدار من قبل طاقم تحكيمي مميز يضم من يحيى الملا وخالد ناجم، وذلك بعدما شهدت البطولة تواجد نخبة الحكام في مرحلة المجموعات.

وقال: تستحوذ البطولة على قدر كبير من الأهمية، وتحظى بزخم فني وإعلامي مميز، وبدورنا في اللجنة المنظمة نسعى إلى توفير كافة المتطلبات للوصول إلى أعلى المستويات، وسط أجواء رياضية اجتماعية مميزة لجميع المشاركين.

وأكد عبدالله ناجي على ضرورة تواجد أفضل الحكام لإدارة جميع المباريات، خاصة وأن البطولة تبوأت مكانة مرموقة، إضافة إلى أن المشاركين يتطلعون دوما لتقديم أفضل المستويات.