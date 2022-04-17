رودولفو يستقر على 80% من قائمة «الأبيض»



معتز الشامي (دبي)



بدأ اتحاد كرة القدم في مخاطبة عدد من الاتحادات بالمنطقة وآسيا، لبحث إمكانية الترتيب لـ «ودية دولية» للمنتخب أواخر مايو أو أول يونيو المقبل، وذلك لتجهيز «الأبيض» للمباراة المصيرية أمام أستراليا، في «الملحق الآسيوي»، المؤهل إلى «الملحق العالمي»، لتصفيات «مونديال 2022».

وطلب رودولفو أروابارينا خوض تجربتين، للوقوف على جاهزية «الأبيض» لمرحلة «الملحق»، شريطة أن يبدأ تجمع المنتخب يوم 20 مايو المقبل، ما يمنح الجهاز الفني فترة لا تقل عن 16 يوماً للتحضير، وبعد المشاورات بين الاتحاد ورابطة المحترفين، تم تعديل الجولات الأخيرة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، والذي ينتهي 23 مايو، والاتفاق على ترحيل نهائي كأس رئيس الدولة إلى 27 من الشهر نفسه.

ووفق الجدولة الجديدة، لا يزال الجهاز الفني للمنتخب، ينتظر الحسم المبكر للدوري قبل الجولة الأخيرة، ما يمكنه من استدعاء الدوليين ودخول التجمع قبل 23 مايو، لأن خطة الإعداد تتطلب تكثيف الجوانب الخططية والتكتيكية، وزيادة عنصر التجانس والانسجام بين اللاعبين، وهضم الأسلوب والطريقة التي يرغب المدرب في تطبيقها، وظهر بعض ملامحها تظهر في مباراة كوريا الجنوبية، في ختام تصفيات المجموعة الأولى، وفي حال عدم حسم الدوري مبكراً، فإن المعسكر يبدأ 25 مايو، من دون لاعبي الشارقة والوحدة، طرفي نهائي كأس رئيس الدولة، على أن تكتمل قائمة «الأبيض» يوم 29 مايو.

وبشأن المباريات الودية، ينتظر أن يتلقى الاتحاد موافقة المنتخبات التي ترغب في أداء تجربة في التوقيت الأنسب لمنتخبنا، ومن ثم عرض الأمر على الجهاز الفني لحسم الخيارات المتاحة أمامه، خاصة في ظل وجود إمكانية لمواجهة نيوزيلندا الذي يخوض مباراة الملحق أمام كوستاريكا في الدوحة، وبالتالي ينتظر أن يدخل معسكراً قبل المباراة بـ 10 أيام على الأقل بين دبي والدوحة، وخيار مواجهته ودياً متاح أمام الأبيض، خاصة أن المنتخب قريب الشبه من أستراليا من حيث الأداء والقوة البدنية، بينما اللعب مع منتخب مغمور، حاضراً أيضاً أمام بهدف الوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للتكتيك وطريقة اللعب المطلوب تنفيذها أمام أستراليا، وهو ما يحدد خلال الأسبوعين المقبلين.

وفيما يتعلق بقائمة المنتخب والأسماء التي يتم استدعاؤها للتجمع المقبل، أشارت المتابعات إلى أن الجهاز الفني، استقر بالفعل على 80% من قائمة المعسكر، بينما يتبقى بعض المراكز التي تحتاج للحسم، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة بعض اللاعبين، الذين تعرضوا للإصابات وابتعدوا عن «الأبيض» في بداية فترة عمل رودولفو.

ويحتاج رودولفو إلى الوقوف على جاهزية تيجالي وإسماعيل مطر وطحنون الزعابي، قبل استدعاء أيٍّ منهم للتجمع، وهو ما يحسمه أداء اللاعبين خلال الجولات المتبقية في الدوري، والأمر ينطبق على الأسماء التي استقر عليها المدرب، حيث ينتظر أن تنتهي الجولات «المضغوطة»، ومرورها من دون أي إصابات تؤثر على الأسماء التي وقع الاختيار عليها بالفعل.