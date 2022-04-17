كأس «طائرة ند الشبا» بين «الإمبراطور» و«الجوارح»



دبي (الاتحاد)

يلتقي فريقا «الإمبراطور» و«الجوارح» مساء غد «الاثنين»، في نهائي مثير لمنافسات الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية، الحدث الأكبر من نوعه الذي يقام سنوياً بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وكان الإمبراطور وصل إلى المباراة النهائية بعد فوزه في نصف النهائي الجمعة الماضي على فهود زعبيل بثلاثة أشواط نظيفة، فيما ضمن الجوارح تأهله إلى النهائي بعد فوزه على فريق بن ثاني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وسبق للفريقين أن التقيا في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية، وفاز الجوارح في مباراة مثيرة بثلاثة أشوط مقابل شوطين، وتصدر الجوارح هذه المجموعة بـ 9 نقاط، وحل الإمبراطور ثانياً بـ7 نقاط.

وسيكون الجمهور الحاضر على موعد مع سحوبات على جوائز قيمة، أبرزها سيارة فورد إيدج من إهداء الطاير للسيارات، أحد الرعاة الرئيسيين للدورة، وهي السيارة الرابعة التي تقدمها اللجنة المنظمة للجماهير، حيث قدمت دورة ند الشبا الرياضية من قبل 3 سيارات.

من ناحية أخرى، شهدت أمسية السبت حدثين كبيرين، حيث أقيمت في صالة ند الشبا المباراة النهائية لبطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة التي شهدت فوز نادي خورفكان للمعاقين بالكأس بعد فوزه على فريق نادي الثقة للمعاقين 63-57، كما أقيمت في المضمار المجاور لمجمع ند الشبا الرياضي منافسات أول تحدي سبارتن ليلي من نوعه على الإطلاق.

وتوج فريق نادي خورفكان للمعاقين بلقب بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة وسلمه كأس البطولة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة، ود. أحمد إبراهيم بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية التخصصية في هيئة الصحة بدبي، وحسن المزروعي مدير الدورة.

في الوقت نفسه، شارك أكثر من 1300 متنافس في تحدي سبارتن ناس الليلي الذي أقيم في المنطقة المجاورة لمجمع ند الشبا الرياضي، واستمتع المشاركون بالأجواء الحماسية وقوة المنافسات، حيث تنافس المشاركون على تخطي 20 محطة من العوائق (الأوبستكل) توزعت على مسافة 5 كيلومترات، وذلك ضمن 4 فئات هي فئة المحترفين، والفئة المفتوحة، وفئة الهوريكان، والفئات العمرية.

على جانب آخر، واصلت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تواجدها في دورة ند الشبا الرياضية، حيث جددت رعايتها في النسخة التاسعة لتكون شريكاً استراتيجياً للدورة، وتحرص مؤسسة الإسعاف على دعم ورعاية دورة ند الشبا الرياضية منذ النسخة الأولى، حيث ارتبط اسم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بدورة ند الشبا منذ بدايتها وكوادرها الطبية وسيارتها التي تقدم خدمات متكاملة دائماً تكون في قلب الحدث لتقديم الدعم للمحتاجين من المشاركين في البطولات.

ووقع عقد الاتفاقية في مقر مجلس دبي الرياضي سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وسعادة خليفة حسن الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وفي بطولة البادل تنس، اختتمت منافسات الفئة المتقدمة للرجال وفئة المبتدئين للرجال والفئة المتوسطة للسيدات في بطولة البادل تنس، حيث فاز الثنائي روبرتو رودريجوز وأنتونيو كاردونا توني بالمركز الأول في الفئة المتقدمة للرجال، وذلك بعد فوزهما على الثنائي سيرجيو إيكارجو الكورسيا وجابريل إيزابلتا فونت بنتيجة 6-2 و6-3 ليحل الأخير في المركز الثاني بالبطولة، وحصل الثنائي تشافي دي بينيتو فاريل وجاكوبو بيريز سيندون جاكو على المركز الثالث بعد تسجيل انسحاب الثنائي خافيير جارسيا لوبيز ومارتن نوشيز.