بني ياس بطل شباب كأس رئيس الدولة للجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت منافسات فئة الشباب في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو، التي أقيمت في جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، وشهدت منافسات قوية وحضوراً جماهيرياً كبيراً يليق بالحدث.

وجرت مراسم تتويج الفائزين والفائزات باللقب وبالمراكز الثلاثة الأولى، بحضور محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد، وسالم نايف الكثيري المدير التنفيذي لنادي بني ياس للألعاب الرياضية، وطارق البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد، وعدد من ممثلي الاتحاد والشركاء والأندية.

وشهدت الجولة النهائية من المنافسات مشاركة أندية الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والعين، والوحدة، وبني ياس وأكاديمية بالمز الرياضية «تيم 777»، إذ تنافست بقوة بنظام الحزام المفتوح.

وفي فئة البنين تمكن نادي بني ياس من الفوز باللقب بعد تفوقه على العين الذي حل ثانياً، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الذي احتل المركز الثالث.

وعلى صعيد فئة البنات، تمكن فريق الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من إحراز اللقب، متفوقاً على العين الذي حل وصيفاً، ونادي الوحدة في المركز الثالث.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو: قدّم اللاعبون واللاعبات خلال منافسات البطولة أداء قوياً يستحق الإشادة، وأثبتوا أنهم يمتلكون خبرات ومواهب تؤهلهم لخوض منافسات عالمية بكل جدارة واقتدار.

وأضاف الشامسي أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو تساهم في تسليط الضوء على الجيل الجديد من النجوم والأبطال الذين سيقودون مسيرة المنتخب الوطني في الأيام القادمة، وتؤكد كذلك أن المخزون الاستراتيجي من اللاعبين الجاهزين للمنتخب الأول وفير ويدعو للتفاؤل.

وأكّد الشامسي أن من أهم الجوانب الإيجابية للبطولة هو التألق اللافت للفتيات وتطور مستوياتهن، وهو ما ينسجم مع رؤية الاتحاد في تعزيز مشاركتهن في البطولات المحلية والدولية، وقد أثبتت بنت الإمارات تفوقها وتميزها واعتلاءها منصات التتويج، وآخرها البطولة الآسيوية بالبحرين الشهر الماضي.

وأوضح الشامسي أن قوة الأداء والمنافسة التي شهدتها البطولة، تعود إلى ارتفاع مستوى المشاركين فيها، خصوصاً أولئك الذين شاركوا في عدد من البطولات الدولية التي أقيمت أخيرا، وخاضوا منافسات مع لاعبين ولاعبات من مختلف أنحاء العالم، مما مكنهم من تعزيز أدائهم وتطبيق خبراتهم التي اكتسبوها في تلك البطولات.

وتابع أن تخصيص منافسات البطولة لفئة تحت (18 عاماً)، خلال الموسم الحالي بشكل مستقل عن بقية الفئات، يندرج في إطار دعم المواهب وصقلها، بما يواكب توجهات الاتحاد الرامية إلى توفير بيئة تنافسية تمهد إلى تحقيق التميز الرياضي على المستويات كافة.

وتقدم سالم نايف الكثيري، المدير التنفيذي لنادي بني ياس للألعاب الرياضية بالتهنئة إلى سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس نادي بني ياس على الإنجاز الكبير الذي حققه النادي، وتمكنه من الاحتفاظ بلقبه للعام الثالث على التوالي، مؤكداً أن هذا الإنجاز، جاء نتيجة للدعم اللامحدود والمتابعة الحثيثة من القيادة الرشيدة التي وفرت كل متطلبات النجاح والتفوق للنادي.



وأضاف: كأس صاحب السمو رئيس الدولة غالٍ على قلوبنا، ولذلك تنافست جميع الأندية على الفوز باللقب بقوة، ومن جانبنا، كان طموحنا كبيراً في الفوز والاحتفاظ بلقبنا، وقد واجهنا الكثير من التحديات إلا أننا تمكنا من التتويج باللقب، بدعم إدارة النادي وجهود لاعبينا والجهاز الفني، ونتقدم بالتهنئة إلى نادي العين ولاعبيه الذين كانوا نداً قوياً لنا.

وأشاد رامون ليموس المدير الفني للمنتخب الوطني بمستوى البطولة وتميز المشاركين فيها، وتفوقهم على البساط ونجاحهم في ترجمة خطط المدربين على أرض الواقع. وأثنى ليموس على رؤية الاتحاد المتميزة، فيما يتعلق بتطوير البطولات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية للارتقاء برياضة الجو جيتسو، وبما يخدم المنتخب الوطني ورفده بأفضل المواهب المتاحة.

وأشار ليموس إلى أن نظام البطولة الجديد والذي يستند إلى الفصل بين الفئات العمرية، وتخصيص منافسات مستقلة لكل فئة على حدة سهّل عمل الجهاز الفني من ناحية اختيار اللاعبين القادرين على تمثيل المنتخب الوطني، منوهاً إلى جهود الأندية التي تختار أفضل اللاعبين للمشاركة في هذه البطولات.

وأكّد ليموس بأنه يتوقع الكثير من هذا الجيل، لا سيما أنه يضم مواهب استثنائية قادرة على تحقيق الكثير من الإنجازات، إذا تم استثمار قدراتها وتأهيلها بالشكل الأمثل وقال: بدورنا سنعمل خلال المرحلة المقبلة على تصميم برنامج متكامل يساعدنا على إتمام هذه المهمة بنجاح.