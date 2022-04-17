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الرياضي
«هاتريك» رونالدو بـ850 ألف إسترليني!
«هاتريك» رونالدو بـ850 ألف إسترليني!
17 ابريل 2022 16:35

معتز الشامي (دبي)


يواصل كريستيانو رونالدو تحطيم الأرقام وحصد المزيد من النجاحات، ولكن هذه المرة ليس لقباً وإنما مالاً وذهباً، هكذا ببساطة هي وضعية «الدون» مع مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم، بعدما حصل على 850 ألف جنيه إسترليني بسبب تسجيله «هاتريك» أمس في الدوري الإنجليزي.
كشفت صحيفة «ذا صن» أن كريستيانو رونالدو جنى 850 ألف جنيه إسترليني بسبب الثلاثية، التي سجلها أمس في شباك نوريتش سيتي بالدوري الإنجليزي، وفق بند في عقده يقضي بحصوله على 750 ألف جنيه إسترليني حال سجل 20 هدفاً، ثم مكافأة أخرى بـ100 ألف جنيه إسترليني لـ«الهاتريك».
وبحسب صحيفة «ذا صن» سيحصد رونالدو 100 ألف جنيه إسترليني عن كل هدف يسجله حتى نهاية الموسم، وفق بنود عقده لمكافأة الأهداف بعد الهدف الـ20 الذي كان الهدف الثاني في ثلاثية نوريتش سيتي، ما سيجعل أهداف «الدون» بمثابة «دجاجة» تبيض له ذهباً هذا الموسم.
أما أكثر البنود إثارة فهو نجاحه في إنهاء الموسم متصدراً ترتيب الهدافين لمانشستر يونايتد، حيث إن الصحيفة أشارت إلى أنه سيحصد مليون جنيه إسترليني «جائزة كبرى» حال أنهى الموسم متصدراً ترتيب هدافي الفريق، وإذا وصل إلى 30 هدفاً سيحصل على 2.75 مليون جنيه إسترليني إضافية.
المثير في الأمر أن رونالدو لا يزال يتبقى في عقده 12 شهراً، ورغم ذلك لا تزال الشكوك تحيطه في إمكانية البقاء لموسم جديد مع اليونايتد، حيث يرغب اللاعب في الرحيل كما يتوقع ألا يكون مرحباً به حال تم إنهاء التعاقد رسمياً مع الهولندي إريك تين هاج.
رالف رانجنيك مدرب يونايتد علّق على ثلاثية رونالدو قائلاً: «لا أعتقد أننا بحاجة للحديث عن أداء رونالدو، فهو عنصر مهم جداً للفريق، وسجل ثلاثية أخرى مثل تلك التي سجلها ضد توتنهام، لكن مسألة بقائه من عدمها في يد الإدارة والمدير الفني الجديد وليست في يدي».

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
كريستيانو رونالدو
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