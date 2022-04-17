الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«الشارقة للتعليم» و«الدفاع المدني» إلى نصف نهائي «المؤسسات الحكومية»
«الشارقة للتعليم» و«الدفاع المدني» إلى نصف نهائي «المؤسسات الحكومية»
17 ابريل 2022 16:32

 
الشارقة (الاتحاد)


تأهل مجلس الشارقة للتعليم والإدارة العامة للدفاع المدني إلى نصف نهائي بطولة الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي .
وفي دور الثمانية، فاز مجلس الشارقة للتعليم على دائرة التسجيل العقاري بهدف، ليحجز الفريق أول بطاقات التأهل إلى «المربع الذهبي».
وتمكن فريق الإدارة العامة للدفاع المدني من الفوز على دائرة التخطيط والمساحة 8-7 بـ «الترجيحية»، بعد بالتعادل 4-4، والدفاع المدني مع مجلس الشارقة للتعليم في نصف النهائي.

وعبر البيومي إبراهيم مدرب فريق مجلس الشارقة للتعليم عن سعادته بالوصول إلى المربع الذهبي للبطولة، والتغلب على فريق التسجيل العقاري، كما أشاد بالأداء الرجولي للاعبيه، وتنفيذ التعليمات المتفق عليها قبل المباراة.
وأضاف أن الفريق يسعى بقوة للوجود في المباراة النهائية للبطولة، وتحقيق اللقب، موجهاً الشكر والتقدير إلى اللجنة المنظمة للبطولة على التنظيم الجيد للمنافسات وتوفير فرصة للتنافس الشريف، والتواصل والتقارب بين موظفي حكومة الشارقة خلال رمضان المبارك.

الشارقة
مجلس الشارقة الرياضي
نادي الثقة للمعاقين
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©