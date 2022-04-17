«الشارقة للتعليم» و«الدفاع المدني» إلى نصف نهائي «المؤسسات الحكومية»



الشارقة (الاتحاد)



تأهل مجلس الشارقة للتعليم والإدارة العامة للدفاع المدني إلى نصف نهائي بطولة الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي .

وفي دور الثمانية، فاز مجلس الشارقة للتعليم على دائرة التسجيل العقاري بهدف، ليحجز الفريق أول بطاقات التأهل إلى «المربع الذهبي».

وتمكن فريق الإدارة العامة للدفاع المدني من الفوز على دائرة التخطيط والمساحة 8-7 بـ «الترجيحية»، بعد بالتعادل 4-4، والدفاع المدني مع مجلس الشارقة للتعليم في نصف النهائي.

وعبر البيومي إبراهيم مدرب فريق مجلس الشارقة للتعليم عن سعادته بالوصول إلى المربع الذهبي للبطولة، والتغلب على فريق التسجيل العقاري، كما أشاد بالأداء الرجولي للاعبيه، وتنفيذ التعليمات المتفق عليها قبل المباراة.

وأضاف أن الفريق يسعى بقوة للوجود في المباراة النهائية للبطولة، وتحقيق اللقب، موجهاً الشكر والتقدير إلى اللجنة المنظمة للبطولة على التنظيم الجيد للمنافسات وتوفير فرصة للتنافس الشريف، والتواصل والتقارب بين موظفي حكومة الشارقة خلال رمضان المبارك.