هيلمان باقٍ مع الوصل



مراد المصري (دبي)



يواصل البرازيلي أودير هيلمان قيادة الوصل، مع سعيه لإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، وذلك في وقت خرج فيه من حسابات إنترناسيونال البرازيلي الذي يبدو في طريقه لتعيين مانو مينيزيس على رأس الجهاز الفني.

وتصدر اسم هيلمان قائمة المرشحين لتدريب إنترناسيونال، ويحظى بشعبية جماهيرية هناك، لكن مع امتلاكه عقداً يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، فإن إدارة الفريق البرازيلي اتجهت إلى تعيين المدرب مانو مينيزيس الحر في الوقت الحالي، حيث كشفت وسائل الإعلام البرازيلية عن عقد اتصالات معه والترتيب لعقد اجتماع بهدف طرح أفكار العمل للفترة المقبلة بعد رحيل المدرب السابق ألكسندر مدينا.

وما زال هيلمان لا يحظى بدعم كبير من جماهير الوصل في الوقت الحالي، خصوصاً بعدما خرج الفريق «خالي الوفاض» من الألقاب هذا الموسم، إلى جانب عدم الوجود في مركز منافس في الدوري، وسط تطلعات أن يكون الموسم المقبل أفضل، في ظل التعزيزات المرتقبة.