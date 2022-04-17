«فرسان هسبانيا».. حلم نجم ريال مدريد برؤية إماراتية

معتصم عبدالله (دبي)



«ظهير لا يعرف التعب، وملك الجانب الأيمن في الهجوم والدفاع.. قادته روحه التنافسية ورغبته في الفوز إلى التتويج بعدد كبير من الألقاب خلال 10 مواسم، حمل الجانب الأيمن في منتخب إسبانيا اسمه طوال سنوات، حيث شارك في كأس أمم أوروبا ببلجيكا وهولندا وكأس العالم بألمانيا 2006».

بهذه الكلمات المعبرة تحدث الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني عن لاعبه السابق ميشيل سالجادو مدافع الملكي السابق 1999-2009، الذي اختار مواصلة رحلة النجاح مع كرة القدم، ولكن على أرض الإمارات، من خلال تجربة تأسيس فريق «فرسان هسبانيا» الذي احتفل بباكورة إنجازاته بتحقيق لقب دوري الدرجة الثانية 2021- 2022.

وبات «فرسان هسبانيا» البطل الثالث لمسابقة «دوري الدرجة الثانية» في ثوبها الجديد، والتي أطلقها اتحاد الكرة موسم 2019- 2020، في إطار الحرص على تعزيز الدور المجتمعي واستدامة الأندية وجلب مستثمرين ورعاة جددا للاتحاد، حيث تُوج كواترو بطلاً للنسخة الأولى وحل الفلاح ثانياً، وشهدت النسخة الثانية 2020- 2021 صعود جلف أف سي «البطل» وسيتي «الوصيف» إلى دوري الأولى.

وحصد «فرسان هسبانيا» لقب بطل الثانية في الموسم الحالي 2021- 2022 عن جدارة واستحقاق، وقبل الوصول إلى جولة الختام في الأسبوع الـ 20، والتي شهدت فوزه على ضيفه «لاليجا إتش بي سي» 3-1، ليعزز صدارته في المركز الأول بـ 52 نقطة، ويحجز بطاقة التأهل الأولى إلى جانب «الوصيف» بينونة صاحب بطاقة الصعود الثانية، برصيد 40، والذي استفاد من خسارة «لاليجا إتش بي سي» مقابل تفوقه على الموج 6-1.



وشهد استاد «ذا سيفنز» احتفالية حاشدة لفريق «فرسان هسبانيا» بالتتويج، انطلقت بالتزامن مع صافرة نهاية المباراة، وأطلقها الحكم سهيل الملا الذي أدار مباراة الختام، بجانب أمل جمال «حكم مساعد أول»، وراشد الجسمي «حكم مساعد ثان»، وبحضور أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات، وعمر يبرودي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية، وفيصل بالهول رئيس مجلس إدارة فرسان هيسبانيا.

وبدت فرحة ميشيل سالجادو بإنجاز «فرسان هسبانيا» بالتتويج بلقب دوري الثانية، والصعود إلى مصاف الأولى، مختلفة، بعدما أشرف نجم الريال السابق على تأسيس النادي الحالي، كأكاديمية حملت نفس المسمى الحالي عام 2014 في مدينة دبي الرياضية، بهدف وضع اللاعبين الصغار والمواهب من أبناء الإمارات والمقيمين فيها على الطريق الصحيح.

وانتظر سالجادو 7 أعوام على مشوار الأكاديمية في البناء قبل الانطلاق في أهداف التطور المستقبلية، بعدما أطلق بالشراكة مع رئيس مجلس الإدارة الحالي فيصل بالهول نادي كرة قدم متكامل يشارك في المنافسات الرسمية بحمل ذات المسمى «فرسان هسبانيا» عام 2021، والذي شهد المشاركة الأولى في النسخة الثانية لدوري الدرجة الثانية موسم 2020- 2021، قبل يحظى باللقب في الموسم الحالي، كأول الصاعدين إلى دوري الأولى في الموسم المقبل 2022- 2023.

وقال سالجادو في حديثه لـ «الاتحاد» تعليقاً على إنجاز التتويج والصعود: حينما قدمت إلى دبي قبل 10 أعوام كان ما حدث اليوم على أرضية الملعب، هو مجرد أحلام تداعب مخيلتي، والآن تحققت على ارض الواقع، شعوري قطعاً لا يوصف وارتدائي حالياً الميدالية الذهبية مع لاعبي «فرسان هسبانيا» يوازي فرحة تتويجي بلقب دوري الأبطال مع ريال مدريد.

وأضاف: ما تحقق هو خطوة أولى لنتاج فترة طويلة من الجهد والعمل المشترك، وهدفنا التالي هو دوري المحترفين، وندرك صعوبة المنافسة وقوتها في دوري الدرجة الأولى، ولكننا نملك الشغف والروح لتطويع المستحيل وتحقيق الأحلام على أرض الواقع».

ولفت سالجادو إلى أن الصعود الحالي لدوري الأولى ينعكس إيجاباً أيضاً على فرق الأكاديمية، من خلال المشاركة في مسابقات المراحل السنية بالاتحاد، وقال: اللوائح تلزم الأندية الصاعدة بمشاركة فريقين على الأقل في المراحل، وأعتقد أننا لن نواجه صعوبات كبيرة، حيث نملك عدداً من الفرق الجاهزة والتي حظيت أيضاً بخوض الكثير من البطولات والمنافسات الودية على صعيد المراحل السنية، ونعلم الأطفال ليس فقط كيفية أن يكونوا لاعبي كرة قدم رائعين، ولكن أيضاً حول القيم الأساسية والمهارات التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح في الحياة.

بالهول: مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة



أبدى فيصل بالهول رئيس مجلس إدارة «فرسان هسبانيا» سعادته بإنجاز الفوز بلقب دوري الثانية والصعود إلى دوري الأولى، وقال «مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وأعتقد بأننا في الطريق الصحيح، وسعداء بالمشاركة ولو بشكل بسيط في تطوير كرة القدم الإماراتية من خلال دعم فكر توجه اتحاد الكرة، وإتاحة الفرصة للجميع، وتفعيل دور الجاليات المقيمة بالإمارات بما يمنح الكرة زخماً أكبر».

وأضاف «وجود سالجادو لاعباً دولياً سابقاً ونجم صاحب خبرات متميزة، قبل أن يكرس شغفه الكروي الحالي في الإمارات ساعد كثيراً في التطور الحالي لـ «فرسان هسبانيا»، ونركز بشكل أساسي على دور فرق الأكاديمية بهدف تكوين أجيال يمكن أن تسهم في التطوير بشكل عام، ونأمل أن ننمو معاً وأن نحقق أيضاً العوائد المرجوة على صعيد الاستثمارات».

وأوضح أن الالتزام بمشروع «فرسان هسبانيا» مستمر، وقال: التزامنا الحالي مستمر على مدى سنوات بعيدة، ونمضي خطوة بخطوة على الطريق الطويل، ونعمل على الاستفادة من الأخطاء، ونتطلع إلى الاستثمار في مراحلنا السنية، من خلال فرصة المشاركة في المسابقات الرسمية للاتحاد بدايةً من الموسم المقبل».

أحمد بن درويش: نجاح مستمر للموسم الثالث



هنأ أحمد يوسف بن درويش، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات، فريق فورسان هيسبانيا، بفوزه ببطولة دوري الدرجة الثانية، وقال إن الإنجاز الذي حققه الفريق جاء نتيجة عمل وجهد كبيرين من المسؤولين فيه، وتقدم بالتهنئة لإدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين، متمنياً التوفيق للفريق في مشواره المقبل، وحظًا أوفر للفرق التي لم يحالفها الحظ.

وهنأ ابن درويش أندية الدرجة الثانية على نجاح المنافسة، وأثنى على ما قامت به من عمل، معبرًا عن سعادته باستمرار دوري الدرجة الثانية للعام الثالث تواليا، وقال إن دوري الثانية استقطب أندية جيدة، وأسهم في زيادة عدد الممارسين لكرة القدم بصفة رسمية، ومن خلال منافسة لها لوائح وقوانين.

واعتبر ابن درويش أن زيادة عدد الأندية واللاعبين يتواكب مع رغبة الاتحاد، ومع طموح التطور والارتقاء بالمنظومة الكروية، وأكد رئيس لجنة المسابقات أن دوري الدرجة الثانية أفرز مستويات جيدة، وقدم إضافة للمسابقات التي ينظمها الاتحاد، مشيراً إلى أن تعاون الفريق والتزامها أسهم في نجاح الدوري وفي تطور المستوى.

ووعد ابن درويش بالاستمرار في العمل على تطوير المنافسة، مرحبًا بكل الأفكار والمقترحات البناءة، وقال إنهم حريصون على التشاور مع الفرق دائما، والتواصل معها من أجل الارتقاء بكل المسابقات.