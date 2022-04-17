«فخر أبوظبي» يبحث عن «النقطة السادسة»



مصطفى الديب (أبوظبي)



يدخل الجزيرة اختباراً مهماً ومكرراً في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، عندما يلتقي مومباي سيتي الهندي، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية، وتنطلق المباراة في الساعة التاسعة والربع مساء الغد «الاثنين» بتوقيت الإمارات.

وتعد مواجهة اليوم أهم مواجهات «فخر أبوظبي»، خاصة أنها تحدد بدرجة كبيرة حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل عقب الفوز في الجولة الثالثة على الفريق نفسه بهدف قبل 4 أيام وتساوي كل منهما في الرصيد.

وتعد المباراة بست نقاط، حيث إنها أمام منافس الجزيرة المباشر، ويأمل الهولندي كايزر ولاعبوه في تكرار الفوز على مومباي سيتي للوصول إلى النقطة السادسة، على أمل تعثر القوة الجوية أمام الشباب السعودي في الجولة نفسها ليصعد «فخر أبوظبي» إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

ويحتل الشباب السعودي صدارة المجموعة وله 7 نقاط، ويحل القوة الجوية العراقي ثانياً بأربع نقاط، من فوز وتعادل، فيما يحتل الجزيرة المركز الثالث، من فوز وحيد وخسارتين.

وخاض «فخر أبوظبي» ثلاث مباريات في المجموعة حتى الآن، خسر الأولى أمام القوة الجوية 2-1 والشباب السعودي بـ «ثلاثية» وأخيراً حقق الفوز على مومباي سيتي بهدف سجله علي مبخوت من ضربة جزاء.

وتعد فرصة الجزيرة كبيرة في الصعود، إذا ما حقق الفوز في مباراة اليوم، في ظل مواجهة مباشرة ثانية بين مومباي سيتي والقوة الجوية العراقي، وسبق للفريق الهندي الفوز على ممثل الكرة العراقية في المواجهة التي جمعتهما في الدور الأول.

ويعول الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة كثيراً على خبرة لاعبيه، وكذلك حماسهم في تحقيق الفوز، وتكرار الأداء المتميز الذي ظهر عليه الفريق في لقاء الفريقين بالجولة الثالثة، وتحسن فيه أداء الفريق بصورة واضحة على الجانبين الهجومي والدفاعي.

ورغم فوز الجزيرة على مومباي إلا أن الفريق الهندي ظهر بمستوى متميز أيضاً، وقدم مباراة جيدة، خصوصاً على المستوى الهجومي ولولا تألق دفاع وحارس الجزيرة لانتزع نقطة التعادل على الأقل.