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الرياضي
«الفرسان» يطارد «الفوز الأول» بعد «الصيام 50»!
«الفرسان» يطارد «الفوز الأول» بعد «الصيام 50»!
17 ابريل 2022 14:40

 
منير رحومة (دبي)


بعد ثلاثة تعادلات في دوري أبطال آسيا، يطمح شباب الأهلي إلى إنهاء المرحلة السلبية التي يعيشها، بعدم الفوز في 7 مباريات متتالية محلياً وقارياً، حيث صام 50 يوماً عن تذوق طعم الانتصارات، الأمر الذي أدخل الفريق في سلسلة من النتائج السلبية التي بعثرت أوراقه، وأنهت طموحاته. 

ويدخل «الفرسان» الجولة الرابعة من البطولة الآسيوية بخيار وحيد، وهو انتزاع أول ثلاث نقاط، بهدف الحفاظ على «بصيص من الأمل»، في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، حيث يحتل حالياً المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، خلف الغرافة القطري وفولاد خوزستان الإيراني اللذين يملكان 5 نقاط لكل منهما.
ومباراة الغد «الاثنين» مع الغرافة التي تقام على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، هي تكرار لمواجهة الجولة الماضية مع المنافس نفسه، والتي انتهت بالتعادل 1-1، علماً وأن شباب الأهلي هو الفريق الوحيد في دوري الأبطال، سواء لمجموعات الشرق أو الغرب، الذي حقق 3 تعادلات حتى الآن، حيث انتهت نتائج مبارياته بالنتيجة نفسها «1-1».
ورغم النتائج المخيبة التي حققها «الفرسان»، إلا أن رغبة اللاعبين قوية في تصحيح المسار، وإنقاذ الوضع بداية من مباراة اليوم، والتي تأتي في انطلاقة الدور الثاني لدور المجموعات، خاصة أن الفريق فرض أفضليته في مختلف المباريات التي خاضها، وصنع العديد من الفرص الهجومية، إلا أنه عجز عن استثمارها بالشكل المطلوب، وافتقد اللمسة الأخيرة. 

ومن المنتظر أن تشهد التشكيلة بعض التعديلات، بسبب حرص المدرب مهدي علي على الاستفادة من مختلف العناصر الموجودة، وتفادي الإرهاق والتعب، حتى يقدم الفريق المستوى المطلوب وحصد النتيجة الإيجابية.

دوري أبطال آسيا
شباب الأهلي
مهدي علي
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